Ce facultăți de la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" urmează să fie comasate

Din cauza numărului mic de studenți, a fost nevoit să comaseze mai multe facultăți, deși recunoaște că unele nu se prea potrivesc între ele.

"Pe parcursul acestor ani, împreună cu colegii mei, am fost nevoiți să comasăm Facultatea de Matematică și Informatică cu cea de Științe ale Educației. Acum suntem în proces de pregătire a comasării Facultății de Istorie cu Facultatea de Filologie. Managementul financiar ne obligă să facem aceste modificări deoarece numărul de studenți este în descreștere" spune Nicolae Chicuș.

© Sputnik / Miroslav Rotari Din cauza numărului mic de studenți, unele facultăți sunt în pericol de dispariție

Rectorul recunoaște că îi este destul de greu să facă aceste modificări, dar ele sunt necesare pentru un management mai eficient. Astfel, numărul de cadre va fi diminuat, respectiv vor fi făcute economii. Nicolae Chicuș precizează însă că nu vor fi vizate cadrele didactice, vor fi tăiate din funcțiile administrative, astfel vor rămâne mai puțini decani și prodecani.

"În cadrul Facultății de Istorie urmează să comasăm două catedre, Catedra de Istorie și Științe Sociale cu Catedra de Geografie și Patrimoniu Cultural, de asemenea în cadrul Facultății de Filologie, vom comasa Catedra de Istorie și Teorie Literară cu Catedra de Filologie Clasică. Aceste modificări sunt necesare, dar dureroase. Altă soluție nu avem acum" menționează Nicolae Chicuș.

© Sputnik/ Pavel Lisitsyn Cine sunt fericiții elevi care vor beneficia de 57 de milioane oferite de BM

Ne mândrim că, în condiții financiare drastice, am reușit să îmbunătățim condițiile de muncă a cadrelor didactice și am reparat o parte din căminele studențești. Am renovat băile, de exemplu, este un rezultat bun pentru noi.

Menționăm că Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă" este prima facultate de istorie din Republica Moldova, inaugurată în anul 1940, odată cu fondarea Institutului Pedagogic din Chișinău.

Autor: Cristina Bumbu-Dănuță