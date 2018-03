Decis! Care sunt drumurile locale ce urmează să fie reparate în acest an

„Am încercat ca în acest proiect să fie incluse toate localitățile Republicii Moldova, indiferent de culoarea politică a primarului. Cetățenii acestor localități sunt cetățenii Republicii Moldova, iar noi avem grijă de toți cetățenii țării, motiv pentru care am exclus culoarea politică. Împreună cu Administrația de Stat a Drumurilor și cu responsabilii din cadrul Ministerului Economiei, am stabilit care sunt drumurile care urmează să fie reparate. Cert este că vrem să ajungem în fiecare localitate, iar drumurile să fie asfaltate", a declarat Eugen Nichiforciuc în cadrul unui interviu pentru studioul de radio Sputnik Moldova.

Cert este că licitațiile pentru selectarea companiilor care se vor ocupa de reparația drumurilor vor fi demarate chiar la sfârșitul acestei săptămâni.

„Licitațiile le lansăm vineri, imediat după publicarea Programului Fondului Rutier, care a fost aprobat în ședința de Guvern. La licitații vor putea participa și firmele din țara noastră. Respectiv, asta va duce la crearea de noi locuri de muncă. De când Moldova este independentă, noi am ales calea cea mai ieftină și am reparat drumurile în variantă albă, adică am pus pietriș peste noroi, ulterior, trece un tractor de două ori, mai plouă, iar odată cu ploaia se duce drumul. Banii sunt irosiți. Acum am ajuns în situația în care banii au fost irosiți, iar drumuri așa și nu avem", conchide Eugeniu Nichiforciuc.

Peste 700 de milioane de lei sunt deja disponibile pentru reparația drumurilor locale, spune deputatul.

„350 de milioane de lei sunt deja disponibile pentru reparația drumurilor locale, iar primarii îi pot accesa. Acești bani au venit din bugetul de stat. Mai mult, alți 385 de milioane de lei au fost alocate pentru consiliile naționale. Și acești bani sunt disponibili", a subliniat Nichiforciuc.

Cabinetul de Miniștri a aprobat luni Programul privind Repartizarea Mijloacelor Fondului Rutier pentru Drumurile Publice Naţionale pentru anul 2018 şi Programul de Reparaţie Periodică a Drumurilor Publice Naționale, Locale, Comunale şi Străzi.

Autoritățile își propun să repare drumurile din 1242 de localități din țară. Suma investițiilor se ridică la 1,6 miliarde de lei.

Autor: Silvia Zavadovschi