Cine mai așteaptă păpușile în sate

Două decenii în urmă, sute de copii se adunau la casa de cultură din sat să vizioneze spectacole prezentate de teatrele de păpuși. În prezent, la reprezentațiile păpușarilor vin doar câțiva spectatori. Jurnaliștii Maria Dimineț și Dumitru Chitoroagă au discutat acest subiect cu Maestrul în Artă și directorul Teatrului Municipal "Guguță", Gabriela Lungu.

"Am venit în teatru în 1992. Am avut o perioadă când jucam pentru cinci copii în sală. Asta în timp ce la lucru veneau 20 de actori. În sate există însă o altă situație. Două decenii în urmă, când mergeam în localitățile rurale, aveam în sală până la 700 de copii. Acum găsim într-un sat cel mult 50 de copii. Cu toate acestea, mergem în deplasări. Nu putem priva un copil de dreptul de a viziona un spectacol cu păpuși", a povestit Gabriela Lungu.

De multe ori actorii aduc de acasă haine vechi, pentru confecționarea păpușilor noi. Teatrul nu are suficienți bani nici pentru achiziționarea costumelor pentru actori sau renovarea decorului scenei.

"Aducem lucruri de acasă, pentru că nu ne permitem să cumpărăm mereu stofă. De exemplu, zece ani în urmă cumpăram un metru de pânză cu 10 lei, care acum costă 70 de lei. Mai avem prieteni care ne sună și ne întreabă dacă nu avem nevoie de bucăți de stofă. Alții ne aduc haine vechi, din care croim păpuși", a relatat Gabriela Lungu.

În ciuda dificultăților, actorii reușesc să-i facă fericiți pe copii.

"Artă de calitate nu înseamnă doar talentul actorului, dar și posibilități. Nu putem capta atenția copilului cu două proiectoare. Acum există atâtea inovații! Am făcut rost de un proiector pentru care am plătit în decursul unui an. Datorită acestui aparat, facem spectacole faine", a menționat Gabriela Lungu.

Cum intenționează administrația teatrului Municipal "Guguță" să atragă mai mulți copii și cum sunt întâmpinați păpușarii în turneele internaționale — aflați din interviul audio atașat.

Autor: Maria Dimineț