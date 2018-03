Important pentru medici. Ce să faci dacă ai fost agresat de un pacient sau rudele acestuia

Avocatul Vadim Vieru a explicat pentru Radio Sputnik Moldova ce drepturi are victima în cazul în care a fost agresată, dar și ce ar trebui să facă autoritățile pentru a evita astfel de situații pe viitor.

„Atât timp cât nu avem o cerere de la persoana respectivă, nu putem să-ă acordăm asistență juridică. Aceasta este procedura pe intern. Doamna se poate adresa cu o cerere și noi putem să-i oferim servicii juridice gratuite. Din câte am înțeles, deja este o cauză penală pe acest fapt. În cadrul cauzei penale, doamna are dreptul, ca parte vătămată, la un avocat. I-aș recomanda să-și contracteze un avocat, iar dacă nu are surse financiare, să solicite un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat", a declarant Vadim Vieru pentru Radio Sputnik Moldova.

Avocatul spune că pe fundalul acestor cazuri este necesară modificarea cadrului legal, astfel încât toți cei care vor manifesta un comportament violent față de personalul medical să fie pedepsiți.

„Ar fi bine ca doamna să insiste pe lângă organul sindical, dar și administrația spitalului, să se întreprindă măsuri pentru asigurarea securității personalului, pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor. Ar fi bine ca la nivelul Ministerului Sănătății să fie propuse politici care să incrimineze violența asupra personalului medical, așa cum s-a întâmplat în cazul polițiștilor. Ar trebui să se propună includerea în Codul Penal a unor norme care ar pedepsi acțiunile de violență asupra medicilor", a adăugat avocatul Vadim Vieru.

Amintim că un caz revoltător a avut loc, pe 11 martie, în cadrul Spitalului Clinic Municipal Nr. 1. Atunci, șefa secției Terapie a fost bătută cu bestialitate de către soțul unei paciente care a decedat. Lucrătorul medical a ajuns la urgență cu comoție cerebrală și câteva coaste rupte.

Autor: Silvia Zavadovschi