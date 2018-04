Cine stă, de fapt, în spatele scandalului diplomatic iscat între Marea Britanie și Moscova



Declarația aparține expertului în politică externă Victor Juc și a fost făcută în Studioul Radio Sputnik Moldova.

„Guvernul Britanic are nevoie să sustragă atenția de la Brexit. A trecut pe neobservate ziua de 29 martie 2018. Respectiv, a mai rămas încă un an până la ieșirea oficială a Marii Britanii din UE. Plus că opoziția parlamentară învinuiește Guvernul de la Londra că se ocupă doar de Brexit, iar alte probleme sunt ignorate", a declarat expertul în politică externă Victor Juc.

Potrivit politologului, Marea Britanie are nevoie de un răgaz în negocierile cu Uniunea Europeană, motiv pentru care ar și fi iscat acest scandal.

„Negocierile au ajuns în impas. UE a știut să dicteze agenda zilei. Britanicii voiau să înceapă cu participarea la cele trei libertăți de circulație: mărfuri, servicii și capital. Pe când UE a dictat agenda și a început cu a patra libertate de circulație — a persoanelor. Punându-se problema pe statutul juridic al cetățenilor britanici în UE, pe circulația pe frontiera între Irlanda și Irlanda de Nord, lucru ce a dus la intrarea în impas a negocierilor. Marea Britanie are nevoie de un răgaz. Eu nu exclud că pe culoare se duc negocieri", adaugă Victor Juc.

Amintim că pe 4 martie a fost otrăvit spionul britanic Serghei Skripal și fiica lui, Iulia. Ulterior, un șir de state ale Uniunii Europene, precum și SUA, Canada, Norvegia, Ucraina, au anunțat decizia de expulzare a diplomaților ruși în legătură cu incidentul din Salisbury. Și Republica Moldova a expulzat trei diplomați ruși.

Partea britanică afirmă că Rusia este implicată în otrăvirea lui Skripal cu substanța A234, fapt negat de Moscova. De menționat este că autoritățile Marii Britanii și Islandei au decis să boicoteze Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia.

Primul campionat mondial de fotbal din istorie, desfășurat pe teritoriul Rusiei, va avea loc între 14 iunie și 14 iulie 2018, în 11 orașe: Moscova, Sankt Petersburg, Samara, Saransk, Rostov pe Don, Soci, Kazan, Kaliningrad, Volgograd, Nijnyi Novgorod, Ekaterinburg.

Autor: Silvia Zavadovschi