Om de radio român explică de ce artiștii moldoveni sparg topurile muzicale din România

Mihai Morar spune că în ultimii ani industria muzicală din România devenise foarte matematică, producătorii își închipuiau că au o rețetă sigură pentru piese bune.

"Efectiv, ei au calculat matematic cum poți face un hit, dar nu există o formulă pentru această industrie, la fel cum nu este o formulă pentru iubire. În acest context, artiști ca Pavel Stratan sau Carla's Dreams au fost primiți ca ceva nou, inedit, diferit de ceea ce exista pe piața muzicală. Moldovenii au venit cu multă sinceritate pe o piață muzicală unde aceasta lipsea. Este o chestie care e valabilă pentru toată lumea, în prezent sunt foarte puțini artiști care știu și să scrie, și să compună muzică" spune Mihai Morar.

Interlocutorul adaugă că viitorul le aparține artiștilor compleți care știu să scrie muzică, text și să cânte ceea ce compun.

"Irina Rimes, Carla's Dreams, The Motans, Guz sunt artiști compleți și de asta cuceresc. De exemplu, Irina Rimes este unul dintre cei mai prodigioși compozitori în România, artiștii români o vânează, dar nu toți pot să-i câte piesele, pentru că melodiile ei trebuie să le simți. România, dar și lumea întreagă vor aprecia în viitor artiști care simt cu adevărat ceea ce cântă" spune Mihai Morar.

Întrebat cum ar trebui să fie o piesă pentru a ajunge în top la radio, el spune că, nu este o rețetă dar ar putea să dea exemple, printre care ar fi și povestea lui Guz, un artist foarte cunoscut în Republica Moldova

"Guz este un artist extraordinar, un actor, îl știu de ceva vreme, i-am auzit cântecele. De fiecare dată spuneam că este un artist care mi-ar plăcea să reușească la fel cum a reușit The Motans sau Carla's Dreams, deoarece nu e cu nimic mai prejos decât ceilalți. El a lansat un cântec, a lansat două, a lansat trei, venea pe la emisiuni televizate și totuși nu se lega nimic. Într-o seară a venit la o emisiune de a mea și mi-a lăsat albumul său, când am urcat în mașină am zis să ascult melodiile, prima piesă pe care am ascultat-o a fost ceva inedit. L-am chemat pe Guz la radio, momentul lui live a sunat extraordinar, iar acum a devenit una dintre cele mai căutate piese la radio" menționează Mihai Morar.