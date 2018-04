Ce spune un artist român despre Moscova, visul american și moldovenii din America

George Rotaru este artistul din România care-i satisfăcea pofta de romanţe fostului șef de stat, Nicolae Ceauşescu. El este unul dintre ultimii solişti consacraţi de romanțe, atât de iubite pe vremuri. Din 1991 s-a stabilit în Statele Unite, timp în care a interacționat des cu moldovenii de acolo.

"Un moldovean a deschis un restaurant la New York. Este un om extraordinar și de când cunosc acest om căruia îi zice Radu Panfil, mă duc cu drag să când în restaurantul lui, numit sugestiv "BUN by Moldova", spune George Rotaru.

Pe lângă cariera sa în America, George Rotaru s-a manifestat și în Rusia. Spune că are amintiri extraordinare de pe timpul când evolua pe scenele de la Moscova.

"Experiența mea legată de Rusia a început încă de pe timpul când eram în armată. Atunci am fost cu ansamblul armatei la Moscova, a fost o experiență extraordinară, am stat cam o săptămână atunci, timp în care am putut să văd care sunt diferențele dintre un ansamblu al armatei din România și unul al armatei din Rusia. În acele timpuri am învățat ce înseamnă disciplina", spune George Rotaru.