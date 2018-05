Carolina Gorun a avut parte de o minune: Un moment pe care n-am să-l uit niciodată...

Invitată la emisiunea "Sputnik Matinal", interpreta, Carolina Gorun a fost provocată la un Blitz Interviu. Cântăreața a răspuns la întrebările adresate și a împărtășit o experiență memorabilă din viața ei, pe care o consideră o minune.

"După o perioadă în care am cântat prea mult, mi-am pierdut vocea. A doua zi trebuia să merg iarăși să cânt, însă glasul meu nu era în formă. Între timp, am trecut repede pe acasă. Mama mi-a făcut ceaiuri și tot felul de mâncare. Ulterior când am ajuns să cânt, vocea mea suna perfect. Am rămas uimită și imediat i-am sunat mamei și am întrebat-o ce a făcut, iar ea a răspuns că a pus în acea mâncare multă dragoste. A fost o minune, un moment pe care n-am să-l uit niciodată", spune cântăreața.

Răspuns la celelalte întrebări scurte dar la subiect cu Carolina Gorun aflați din interviul audio.

Autor: Valeria Fortuna