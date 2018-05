Cum să economisești bani, tehnici care funcționează

Am discutat despre dependența de bani și despre tehnicile de economisire a banilor cu psihologul Maria Vârlan. Psihologul spune că tehnici de economisire a banilor sunt multe, doar că uneori este mai mare tentația de a cheltui. Una dintre tehnicile cunoscute este scrierea pe foaie a cheltuielilor pentru o anumită perioadă.

"Ar fi bine să scriem timp de o lună, de exemplu, tot ce am cheltuit, iar la sfârșitul lunii să analizăm dacă toate cumpărăturile au fost necesare și ulterior ne vom gândi mai mult înainte să cumpărăm ceva. E bine să avem și o listă care include ceea ce vrem să procurăm, mai ales când vine vorba de produse alimentare, și să nu ne abatem de la ea. Un alt secret este să nu mergem după produse alimentare când suntem foarte flămânzi deoarece vom fi tentați să cumpărăm mai mult", spune Maria Vârlan.

Psihologul afirmă că dependența de cumpărături poate fi tratată și prin metoda pe care noi am numi-o "las pe mâine". În acest sens specialistul ne recomandă să ne rezervăm mai multe zile pentru cumpărături, în special atunci când vrem să achiziționăm haine noi.

"Persoanele dependente de cumpărături sunt tentate să cumpere tot ce la prima vedere le place, anume senzația pe care o au atunci când ies din magazin cu sacoșele pline cu haine noi sau alte bunuri le oferă o satisfacție enormă. Ajunși acasă, deseori unii conștientizează că nu ar fi avut nevoie de unele lucruri deja procurate. De aceasta ar fi bine să mergem o zi să alegem ce ne-am dori să cumpărăm, iar după ce am dormit cu acest gând, a doua zi să analizăm dacă mai avem sau nu nevoie să cheltuim bani" spune psihologul.

Maria Vârlan susține că vechile zicale printre care "banul strică omul" mai sunt actuale, studiile arată că oamenii mai săraci sunt mai empatici, mai atenți la nevoile celor din jur, dar nu este un adevăr valabil pentru toate cazurile. De altă parte, oamenii bogați tind să creadă că pot rezolva totul cu ajutorul banului, au tendință să devină orgolioși, deseori acești oameni sunt nefericiți, au probleme în relațiile cu cei din jur.