Cine este moldoveanul care joacă în filmele americane

Tânărul a obținut șansa de a se filma în producțiile de peste ocean grație calităților sale de cascador. Mai mult decât atât, acesta va implica mai mulți luptători moldoveni în scenariul din următorul film care va fi turnat în Statele Unite ale Americii în această vară.

"Primul contact cu America l-am avut în anii studenției. Inițial am plecat în baza unui program de schimb educațional Work and Travel. Am luat legătura cu profesori de arte marțiale, apoi am participat la diverse seminare. Tot ei au fost cei care m-au promovat în industria cinematografică din Statele Unite", a adăugat Gheroghe Grozavu.

Tânărul susține că deocamdată nu a avut de câștigat bani din filme însă următorul contract îi va aduce 30% din încasările de vânzare a producției.

"Pentru mine a contat să mă "infiltrez" în această meserie a cascadoriei. A fost o oportunitate uriașă pe care o voi exploata la maxim. Banii nu sunt un scop, la moment", a conchis Gheorghe Grozavu.