Prin ce infern trec luptătorii moldoveni pentru a ne reprezenta țara la competiții

Luptătorii nu au avut un cantonament în străinătate, iar programul acestora a fost modificat de câteva ori din lipsa alocațiilor financiare de la stat.

"Am primit câte șapte euro pe zi. Vă dați seama ce cantonament am avut. Este ridicol. Am avut și perioade când bursele au fost reținute timp de patru luni. Eram nepregătiți pentru campionatul din Kaspiisk", a declarat Andrei Prepeliță.

© Sputnik / Ce peripeții a avut Mihail Efremov și Vladimir Iliin cu luptătorii moldoveni

Mai mult decât atât, în cazul în care sportivii se accidentează, aceștia riscă să nu încaseze niciun leu de la stat pentru următorul an. Potrivit luptătorului, chiar și tratamentele medicale se fac din buzunarul sportivilor, ceea ce complică și mai mult situația celor care vor să practice luptele libere la nivel profesionist.

"Ni se oferă burse în funcție de rezultatele obținute în ultimul an. Nu ai rezultate, nu ai nici bani. Noroc de Bundesliga din Germania care organizează anual competiții între cluburi și putem evolua. În caz contrar, mai bine de jumătate din membrii lotului național nu ar mai face sport de performanță. Ei pur și simplu ar renunța", a mai adăugat Andrei Prepeliță, triplul medaliat cu bronz la campionatele Europene.

De remarcat că, și în aceste condiții, Donior Islamov a obținut medalia de bronz la proba greco-romane, Daniel Cataraga, Alexandru Burcă şi Nicolae Ceban s-au clasat pe locul 5, iar Andrei Prepeliță s-a clasat pe poziția a 10-a la campionatul European desfășurat în Rusia, în perioada 30 aprilie-6 mai. Republica Moldova a fost reprezentată de 13 luptători.