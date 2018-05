Află cine este tânărul din Orhei care a fost scutit de trei examene de Bacalaureat

Bucurie pentru un elev din Capitală care a obținut locuri de frunte la olimpiadele naționale. Este cazul absolventului Liceului Academiei de Științe a Moldovei, Cristian Vișan, care a fost scutit de tocmai trei examene de bacalaureat: la matematică, informatică şi engleză. Tânărul a declarat pentru studioul radio Sputnik Moldova că nu este pentru prima dată când obține locuri de frunte la olimpiade, din acest motiv chiar și părinții săi au primit noutatea foarte firesc, fiind obișnuiți deja cu asemenea rezultate.

"Eu am făcut ceea ce îmi place și nu am fost nevoit să renunț la careva obiceiuri din viața de zi cu zi pentru a mă pregăti de olimpiadele naționale și internaționale. Pe parcurs am avut parte de susținerea unor profesori și a prietenilor" spune Cristian Vișan.

Elevul de nota 10 este pasionat de pictură și muzică. El spune că după absolvirea liceului intenționează să să-și urmeze studiile peste hotare. În opinia lui, studiile oferite de universitățile din țară nu sunt de calitate.

Autor: Valeria Fortuna