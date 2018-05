Ghilețchi: Nu m-au acceptat ambasador în SUA fiindcă nu am votat legea egalității de șanse

Valeriu Ghilețchi a fost întrebat de către jurnalista Tatiana Cebotari, în cadrul emisiunii "Logica Puterii" de la Sputnik Moldova, dacă este întotdeauna de acord cu acele condiții impuse de Uniunea Europeană în schimbul unor finanțări și dacă este adevărat că nu a fost acceptat de către Departamentului de Stat al SUA în calitate de ambasador al Republicii Moldova în țara respectivă.

"Este adevărat că am fost sancționat în felul acesta. Este adevărat că nu am fost acceptat în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii pentru că am votat împotriva legii egalității de șanse, iată că plătesc un preț pentru convingerea mea religioasă, am fost învinuit pe nedrept de homofobie. Nu am ajuns ambasador din cauza unei chestiuni ce ține de democrație și mă întreb unde e democrația, adică mie nu îmi este asigurat dreptul de a-mi expune punctul de vedere", spune Ghilțchi.

Totodată, Ghilețchi spune că nu este întotdeauna de acord cu acele condiții care ne sunt impuse de UE în schimbul unor sume de bani.

"În procesul de negocieri noi de multe ori pierdem pentru că nu avem persoane care să negocieze, eu mă refer și la aspectele ce țin de ideologie. Cunoașteți lupta mea pentru valorile familiei, pentru viață, demnitate umană. Și atunci când ne sunt impuse anumite valori pe care, din punctul meu de vedere, noi nu ar trebui să le acceptăm, mă deranjează, căci ele nu trebuie să devină obligatorii, ci să fie la discreția fiecărui stat. Eu le spuneam și celor de la Strasbourg, noi am trăit o perioadă în URSS când ideologia de stat le era impusă cetățenilor și acum ne-am pomenit că această ideologie ne este impusă din Vest pe alte căi, adică sunt elemente care trebuie lăsate deoparte și fiecare stat să decidă", mai spune vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău.

Întrebat ce scop urmăresc oficialii UE atunci când ne impun anumite condiții ce contravin valorilor noastre, Ghilețchi a spus următorul lucru:

"Nici eu de multe ori nu înțeleg care este scopul. Pretinsul argument este respectarea libertăților fundamentale ale drepturilor omului, dar eu cred că acest lucru are o abordare subiectivă, căci dacă ne uităm strict după textul convenției pentru drepturile omului, orientarea sexuală nu face parte din textul original al convenției. Noi trăim într-o perioadă în care identitatea sexuală este promovată și eu nu înțeleg de ce ar trebui să se întâmple acest lucru", spune Ghilețchi.