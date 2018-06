Mariana Șura: Trebuie să fiu, în primul rând, mămică, dar să nu uit și de profesie

Mariana Șura povestește în cadrul emisiunii "Sputnik Matinal" cum reușește să fie o mamă grijulie, dar, în același timp, o interpretă de succes.

"Recent am devenit mămica celui de-al doilea copil, a unui băiețel pe nume Adam. Sunt foarte fericită și reușesc să mă bucur de fiecare clipă petrecută alături de el și familia mea. Sora lui mai mare, Evelina, și-a droit să aibă un frate și a primit vestea cu bucurie. Încerc să împart dragostea mea în egală măsură pentru ambii copii. Pentru mine contează sănătatea lor, să le ofer o copilărie frumoasă și să trăiască în armonie precum am crescut și eu într-o familie împlinită, unde am simțit dragostea și înțelegerea. Nu este ușor, deoarece trebuie să fiu, în primul rând, mămică, dar să nu uit și de profesie", spune interpreta.

Totodată Mariana Șura îi mulțumește soțului său pentru sprijin și înțelegere, pentru că se bucură de succesele ei și pentru faptul că este un om care o ajută să se dezvolte și să progreseze.

Ce planuri are interpreta în domeniul muzicii? Care este viitorul pe care și-l dorește pentru copiii săi? Cu cine dorește să înregistreze piese noi? Găsiți răspuns la aceste întrebări în fișierul audio atașat.

Autor: Cristina Baș