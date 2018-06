Interviu în exclusivitate cu interpreta Cleopatra Stratan

Într-un interviu exclusiv pentru Radio Sputnik Moldova, frumoasa interpretă povestește cu ce s-a ocupat în perioada în care a absentat de pe micile ecrane și ce planuri de viitor are.

"În această perioadă de 12 ani am descoperit în mine noi talente. Am făcut ceea ce îmi aduce plăcere și anume lecții de teatru, de pian și canto. Am pus accentul pe studii și am scris multe versuri. Am îndrăgit mult culinăria", a spus Cleopatra.

Tânăra se bucură de perioada de promovare a piesei pe care a lansat-o recent și a precizat că vrea să-și continue cariera muzicală. Pentru că face parte dintr-o familie de artiști, Cleopatra dorește să formeze o formație alături de fratele său Cezar și tatăl, Pavel Stratan. La întrebarea dacă o curtează băieții, Cleopatra a răspuns că este foarte concentrată pe muzică și proiecte și nu are timp să acorde atenție relațiilor amoroase.

Mai multe detalii despre viața și activitatea tinerei interprete aflați din fișierul audio atașat.

Autor:Cristina Baș