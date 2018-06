Un proiect inedit de promovare a Republicii Moldova

Invitat în studioul radio Sputnik Moldova, interpretul, compozitorul și pianistul Sergiu Țurcanu a mărturisit că meseria pe care o are îi aduce satisfacție și este dornic de creație.

"Recent am imprimat o piesă despre Moldova. Țin foarte mult la ea, deoarece este una dintre ultimele melodii compuse de regretatul Anatol Dumitraș. Republica Moldova este o țară pitorească cu mănăstiri, cetăți, livezi și râuri, iar scopul cestui proiect este să evidențiem frumusețea acestui plai. Îmi doresc ca această piesă să devină cartea de vizită a țării. Acum sunt implicat în filmările unui videoclip pentru acest cântec care are un mesaj foarte puternic și convingător. Eu consider că această compoziție are dreptul să devină imnul Republicii", a declarat Sergiu Țurcanu.

Mai mult de atât, interpretul a afirmat că această piesă are un stil diferit de genurile de muzică pe care le interpretează de obicei, din acest motiv a fost o provocare pentru el.

În exclusivitate pentru Sputnik Moldova, Sergiu Țurcanu a recitat câteva versuri din noua sa piesă. Mai multe detalii aflați în fișierul audio atașat.

Autor: Cristina Baș