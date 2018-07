Andrei Porubin: Adormeam și mă trezeam cu radioul în gând

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", actorul și jurnalistul Andrei Porubin a povestit într-o discuție de suflet cum şi-a început cariera profesională și ce pasiuni mai are, pe lângă dragostea pentru jurnalism și actorie.

"Eram pasionat de radio din anii de școală și mi-am dorit toată viața să lucrez în acest domeniu. În anul 1983, fiind student la facultatea de jurnalism, deja lucram la radio. Mă culcam și mă trezeam cu radioul în gând. La început aveam un sentiment de oroare când îmi ascultam vocea. Mi-am dorit să fiu crainic la radio și mare mi-a fost tristețea când doamna Mariana Bahnaru mi-a zis că vocea mea este prea tânără și nu "s-a copt încă". Eu am așteptat până "se va coace". Am fost și sunt îndrăgostit de radio. Cariera mea actoricească evolua în paralel cu cariera de jurnalist și am dublat peste patru mii de filme. În așa fel a devenit cunoscută vocea mea în toată țara", a relatat jurnalistul.

Andrei Porubin a povestit că nu se consideră o vedetă și la vârsta de 56 de ani a reușit să realizeze ceea ce și-a propus. Totodată, actorul este de părere că o persoană publică trebuie să știe cum să ajungă la inimile oamenilor prin toate calitățile pe care le posedă, să le aprofundeze și să se depășească în fiecare zi cât de puțin. Pentru Andrei Porubin prietenia este o artă pe care a învaț-o cu timpul. Jurnalistul menționează că nu are mulți prieteni, însă acei pe care îi are sunt amici adevărați. Calitățile pe care le prețuiește cel mai mult sunt omenia, simplitatea și bunătatea.

Jurnalistul şi-a destăinuit și altă pasiune pe care o are, cea de a traduce versuri. El consideră că bagajul de cunoștințe și lexicul unui om trebuie îmbogățit în permanență. Este imposibil să cunoşti toate cuvintele din lume, dar mintea și memoria pot fi antrenate prin această metodă.

Mai multe informații despre viața și activitatea lui Andrei Porubin puteți afla ascultând interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș