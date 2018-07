Ala Prodan, mamă la puterea a patra

Femeia reușește să găsească echilibrul în toate atunci când are parte de susținere și înțelegere. De această părere este Ala Prodan, femeia care a dat naștere la patru copii și a reușit să întemeieze alături de soțul ei o familie puternică în care dăinuie armonia și pacea.

"Pentru mine pilonii principali din această viață sunt soțul și părinții. Dumnezeu ne-a dăruit patru copii, două fetițe și doi băieți. În familia noastră predomină o atmosferă frumoasă și armonioasă. Copiii noștri sunt implicați în diverse activități artistice și sportive. Mereu am susținut ideea că părinții trebuie să ghideze și să îndrume copiii pentru ca ei să-și dezvolte potențialul și să-și petreacă util timpul liber", a relatat Ala Prodan în cadrul emisiunii "Sputnik Matinal".

Ionel Prodan este fiul cel mai mare din familie și are o pasiune pentru dans și muzică. El participă la diverse concursuri naționale și internaționale. Potrivit lui, succesele pe care le obține se datorează în mare parte familiei și suportului oferit de mama sa pe care o consideră o campioană.

"Am participat la diverse concursuri internaționale din Bulgaria, Italia, Ungaria și România. Interpretez cântece patriotice și fac ore de coregrafie. La început a fost greu, deoarece voiam să-mi petrec timpul liber cu prietenii la joacă. Acum însă am conștientizat că acele ore petrecute la canto sau în sala de dans aduc multe roade. Am planuri mărețe pentru viitor și îmi doresc să ajung la performanțe uimitoare pe scenele de peste hotare", a spus Ionel Prodan în cadrul emisiunii "Sputnik Matinal".

Mai multe detalii aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș