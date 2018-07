Primul proiect în domeniul afacerilor din Moldova destinat tinerilor antreprenori

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani care vreau să se lanseze în domeniul afacerilor sunt îndemnați să participe la proiectul „Joint Opportunities in Business for Youth", gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Proiectul „Joint Opportunities in Business for Youth" îi susține pe tinerii care doresc să deschidă o afacere și au nevoie de suportul informațional în crearea unui plan de afaceri. Afirmația aparține managerului proiectului „Joint Opportunities in Business for Youth", Oxana Paladiciuc, care a relatat în cadrul emisiunii "Sputnik Matinal" despre oportunitățile de participare la acest proiect oferite potențialilor antreprenori.

"Vorbim despre un proiect bilateral în colaborare cu partenerii din Republica Moldova și Ucraina, în special regiunea Odessa. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret „Noua Generație a Europei" din Ucraina. Planificăm să ajutăm 60 de tineri, dintre care 30 din Republica Moldova și 30 din Ucraina. Sprijinul pe care îl oferă proiectul constă în instruirea, compunerea unui plan de afaceri și prezentarea activității propriu-zise. Instruirile vor avea loc atât în Ucraina cât și în Republica Moldova. Afacerile care vor fi deschise de către tinerii antreprenori vor avea un impact transfrontalier și vor asigura cooperarea internațională. De asemenea tinerii vor beneficia de mentorat și speech-training", a precizat managerul.

Potrivit Oxanei Paladiciuc, la etapa actuală 46 de tineri s-au înscris pentru participarea în acest proiect. Candidații pot să depună actele pentru a participa la Proiectul „Joint Opportunities in Business for Youth" până în data de 31 iulie.

Detalii despre procesul de aplicare în cadrul proiectului „Joint Opportunities in Business for Youth" găsiți în interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș