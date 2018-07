Gânduri despre prietenie ale interpretei Galina Gherman: Oamenii au devenit răi și egoiști

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal" interpreta de muzică ușoară Galina Gherman, care a marcat trei decenii de activitate interpretativă, a vorbit despre adevărata prietenie și lecțiile de viață pe care le-a învățat în timp.

"Am o carieră de succes în domeniul muzicii și am reușit să câștig 14 trofee până în prezent. Unicul meu regret este că am fost sinceră și mi-am deschis sufletul pentru mulți oameni care m-au trădat. Prietenul este ca o vulpe vicleană care îți va lua tot ce ai mai bun. Relația de prietenie se bazează pe interese în ziua de astăzi. Acest lucru mă întristează foarte tare", a spus interpreta.

Potrivit Galinei Gherman, oamenii au devenit extrem de răi, au devenit extrem de egoiști, nu le mai pasă de semenii lor, tot ce îi interesează este starea lor de bine.

"Paradoxal este că în ziua de azi omul se simte bine când îl vede pe celălalt la pământ. Totul se rezumă la bani, iar valorile general-umane s-au pierdut între timp. A dispărut dragostea și respectul, iar ele nu se cumpără cu nici un ban din lume", a menționat Galina Gherman.

Mai multe detalii aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș