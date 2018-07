Moldoveanul Marcel Roșca a cucerit publicul la Concursul Internaţional "Slaveanskii Bazar"

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal" reprezentantul oficial al Festivalului Internațional "Slaveanskii Bazar" în Republica Moldova, Constantin Moscovici, producătorul Radu Buza și interpretul Marcel Roșca au oferit detalii din culisele prestigiosului concurs.

"Juriul a evaluat în primul rând performanțele vocale ale artiștilor, ținuta scenică și inteligența emoțională prin care se transmite mesajul cântecului. Marcel Roșca a evoluat în scenă cu piesele care l-au reprezentat în totalitate și i-au valorificat talentul. A avut o prestație frumoasă și a fost un participant destoinic care a meritat cinstit acest câștig. Desigur, o importanță majoră o are și producătorul Radu Buza, care a contribuit la această victorie prin muncă și capacitățile sale. Consider că nu trebuie să ne oprim la această victorie. Există o mulțime de festivaluri la care trebuie să participe tinerii talentați din Republica Moldova și să cucerească întreaga lume", a declarat Constantin Moscovici.

Producătorul Radu Buza a fost acel care l-a convins pe tânărul Marcel Roșca să participe la Festivalului Internațional "Slaveanskii Bazar". Radu Buza spune că este împlinit, satisfăcut și are parte de respectul și aprecierea colegilor după această victorie frumoasă.

Câștigătorul Concursului Internațional "Slaveanskii Bazar" Marcel Roșca spune că a rămas impresionat de țara care l-a găzduit la acest festival.

"Am venit cu un mesaj de mulțumire în limba maternă pentru toți oamenii prezenți în sală și aveam impresia că publicul a înțeles fiecare cuvânt pronunțat de mine. Între mine și spectatori s-a creat o comunicare bazată pe semne și gesturi, iar reacția publicului m-a fascinat. Consider că am cucerit lumea prin talent, carismă și emoțiile pe care le-am redat în cântecele mele. Chiar și prezentatorii au menționat faptul că eu am fost participantul care a redat cele mai sincere, calde și plăcute emoții", a povestit Marcel Roșca.

Amintim că în acest an tânără Andreea-Emira Rață a obţinut locul trei în cadrul Concursului Internaţional muzical pentru copii „Slaveanskii Bazar", desfăşurat la Vitebsk, Belarus.

Mai multe detalii aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș