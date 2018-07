Cum a rezistat primarul Daniel Țonu 25 de ani la cârma primăriei Zâmbreni

Daniel Ţonu a dus la capăt numeroase proiecte de modernizare, iar comuna a devenit un model de dezvoltare rurală.

"Am fost printre primele localități unde s-au reparat și s-au asfaltat peste 50 de procente din toate drumurile din localitate. Cu puterile proprii am reparat apeductul. Zâmbreni a fost primul sat din raion unde a avut loc gazificarea. Consider că, indiferent de localitatea administrată, oricare primar se stăruie să facă lucruri frumoase în favoarea societății. Sunt mândru de echipa cu care muncesc și de rezultatele pe care le obținem împreună. Astfel, în ultimii ani, comuna Zâmbreni este considerată una din cele mai salubre și amenajate localități din raion", a menționat primarul.

Potrivit lui Daniel Țonu, locuitorii din comuna Zâmbreni se mândresc cu liceul în care activează cadre didactice competente. Astfel, una dintre elevele care a obținut media zece la examenele de bacalaureat este originară din satul Zâmbreni.

Mai multe detalii aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș