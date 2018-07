Intimitatea în perioada adolescenței: Sfatul psihologului

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", psihologul Centrului Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii, Parascovia Topada, a explicat care sunt greșelile și gesturile părinților ce depășesc limita intimității adolescenților.

"De obicei, părinții sunt atât de îngrijorați încât se implică în exces în viața adolescenților. Astfel adulții își permit să intre în camera copilului fără a bate la ușă, să-i controleze lucrurile personale și să-i verifice telefonul. Părinții trebuie să știe că acest lucru este contraindicat. Prin acțiunile greșite ale părinților, copilul percepe ideea că oricine poate să-i controleze viața personală. Intimitatea adolescentului trebuie respectată", a explicat Parascovia Topada.

Potrivit psihologului, greșelile părinților afectează în mod constant comportamentul copiilor. Orice acțiune abuzivă poate produce o traumă emoțională sau poate influența în sens negativ felul în care adolescentul se percepe pe sine. Astfel, părintele are alte instrumente la îndemână pentru a-și cunoaște copilul, primul dintre ele fiind comunicarea deschisă cu acesta. Chiar dacă adolescentul refuză să stea prea mult la discuții cu familia, aceasta nu este o scuză pentru ca părinții să-i invada intimitatea, decât doar in cazul in care există suspiciuni întemeiate că adolescentului i se întâmplă ceva grav, care i-ar putea pune in pericol sănătatea, libertatea sau chiar viața.

Mai multe detalii găsiți în interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș