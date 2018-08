Interpreta Aura vrea să își surpindă fanii

Invitată în studioul Radio Sputnik Moldova, Aura a dezvăluit cum a reuși să se afirme în lumea muzicii și ce planuri de viitor are în cariera profesională.

"Vara aceasta este plină de evenimente frumoase pentru mine. Sunt implicată în diverse activități, proiecte și spectacole. Îmi place ritmul activ de viață pentru că îmi oferă o doză bună de energie, productivitate și dorința de a fi fericită", a menționat Aura.

Potrivit interpretei, cheia succesului ei este repertoriul pe care îl alege cu multă grijă, atenție și dăruire de sine.

"De doi ani nu am lansat nici un produs nou pe piața muzicală. Piesele care mi se propuneau nu mă reprezentau ca personalitate. Eu îmi aleg foarte minuțios repertoriul, deoarece fiecare cântec interpretat trebuie să fie o chemare a sufletului. Dacă eu sunt satisfăcută de ceea ce interpretez, atunci cu siguranță melodia va ajunge și la inimile oamenilor. Pentru mine contează calitatea produsului și de aceea cânt cu mândrie oricare piesă pe care am înregistrat-o. Este adevărat că fiecare melodie are momentul său de glorie. În același timp, în repertoriul meu sunt cântece lansate cu zece ani în urmă, dar care sunt populare și în prezent", a relatat Aura.

Totodată, interpreta Aura spune că pregătește o surpriză pentru toți amatorii de muzică.

"În timpul apropiat, urmează să lansez două piese noi scrise de Georgeta Voinovan. Aceasta va fi o revenire prin care voi demonstra că Aura de astăzi nu mai este acea care a fost cândva. Prima piesă va fi lansată la începutul lunii septembrie, iar a doua melodie la începutul anului 2019. Sper că piesele vor surprinde plăcut publicul, pentru că vor avea un stil diferit de cel pe care obișnuiam să-l interpretez", a povestit interpreta.

Mai multe informații despre viața și activitatea interpretei Aura aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș