Temele pentru acasă vă dau bătăi de cap? Ce propune Ministerul Educației

Elevii din clasa I ar putea fi scutiţi de tema pentru acasă, iar cei din clasele a II-IV-a ar putea avea mai puține sarcini de îndeplinit. Cel puțin asta prevede o nouă inițiativă a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care își propune să reformeze conceptul temelor pentru acasă pentru toate treptele din învățământul general.

„Copiii din ciclul primar, cei care vin imediat după grădiniță, este vorba de primul semestru al clasei I, vor avea sarcini, doar că acestea nu vor fi în scris. Sarcinile scrise vor fi excluse pentru această categorie. De asemenea, timp de câteva săptămâni, nu vor avea teme pentru acasă copiii din clasa a 5-a, adică cei care trec de la un ciclu de școlarizare la altul, fiindcă ei au nevoie de o perioadă de adaptare"; spune consultantul principal al Direcției Învățământ General din cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Natalia Grîu.

Astfel, potrivit inițiativei propuse, durata pregătirii temelor pentru acasă nu trebuie să depăşească 1,5 ore pentru clasa a II-a şi două ore pentru clasele III și IV.

„Totodată, documentul va conține recomandări clare privind specificul acestor teme pentru acasă. Ce ar trebui să conțină tema pentru acasă astfel încât elevul să fie motivat, cum trebuie să fie ca să-i provoace curiozitatea și sentimentul unei atitudini prietenoase în raport cu ceea ce se întâmplă în procesul educațional"; adaună Natalia Grîu.

Potrivit reprezentantului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în prezent, un grup de lucru, format din pedagogi, elevi și manageri, lucrează la elaborarea documentului ce urmează să fie implementat începând cu 1 septembrie.

„Va fi un document complex, care va stabili câteva elemente clare care vizează rolul temelor pentru acasă, managementul temelor pentru acasă, care este timpul estimativ pe care un copil, în dependență de treapta de școlarizare și de disciplină, trebuie să-l aloce pentru pregătirea temelor pentru acasă. Astfel, profesorii vor trebui să se conformeze și să țină cont de acest aspect", spune Natalia Grîu.

Cert este că pănă să se apuce de elaborarea documentului, Ministerul i-a chestionat pe 1060 de elevi, profesori și părinți în ceea ce privește „calitate și cantitatea" temelor pentru acasă. Datele studiului arată că ¼ din cei chestionați consideră că pregătirea temelor pentru acasă necesită prea mult timp.

„Anul trecut am consultat opinia elevilor, am examinat peste 1060 de chestionare, în care copiii erau întrebați cât timp își fac temele pentru acasă, cum li se par aceste teme. Am făcut niște constatări deloc îmbucurătoare. 25% din toți copii au nevoie mai mult de patru ore pentru a-și pregăti temele pentru acasă, ceea ce înseamnă prea mult", spune Natalia Grîu.

Autor: Silvia Zavadovschi