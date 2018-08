Cum a ajuns Natalia Petrea la cârma primăriei satului Costești

Invitată în studioul Radio "Sputnik Moldova", primărița Natalia Petrea, a povestit cum a ajuns la cârma satului Costești.

"Mandatul meu de primar l-am construit de-a lungul anilor, pentru că în administrația publică am trecut în anul 2003. Primarul de atunci a propus să facem o echipă împreună și m-a "smuls" din pedagogie, eu fiind profesoară de limba și literatura română. Dn anul 2003 am fost secretară în primăria satului Costești, timp de patru ani. Din anul 2007 până în anul 2011 mi s-a încredințat o funcție foarte importantă, care a fost "armata" vieții mele — vicepreședintă al raionului Ialoveni. În anul 2015 am reușit, cu o echipă mare și puternică, să demonstrăm că o femeie poate deveni primar. La Costești, ca și în multe alte localități, probabil domina mentalitatea sau ideea patriarhală că o femeie niciodată nu va fi la cârma primăriei. Noi, femeile, reușim totuși să demonstrăm că putem administra localități, să reprezentăm oameni și să rezolvăm problemele comunităților noastre", a relatat primărița satului Costești, Natalia Petrea.

Potrivit primăriței, prima sarcină pe care și-a propus-o a fost transparența în activitatea instituției.

"În acești trei ani am reușit să facem pași concreți pentru ca oamenii să cunoască ce se face la primărie. Ușile primăriei satului Costești sunt mereu deschise pentru săteni. Noi nu avem ore restricționate de audiență, pentru că misiunea primăriei este cea de a interveni și a ajuta cetățenii", a menționat primărița Natalia Petrea.

Autor: Cristina Baș