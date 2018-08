Proiecte de succes: Primărița din satul Gura Bâcului a atras investiții de milioane de lei

În prezent, Lilia Brehova este primărița satului Gura Bâcului, iar localnicii îi spun „Rusoaica de fier a satului".

"În Moldova dacă nu vei fi de fier, nu vei reuși să faci nimic" a ironizat Lilia Brehova în studioul Radio "Sputnik Moldova".

Primărița a contribuit la bunăstarea satului prin diverse proiecte sociale și ecologice pe care le-a realizat. Totodată, ea susține că mereu este în căutarea resurselor financiare prin grant-uri și proiecte care reprezintă o mare necesitate pentru satele Republicii Moldova.

"În trei ani am reușit să atragem investiții de cinci milioane de lei în localitate. Astfel, cu sprijinul organizației internaționale UNDP am renovat sediul medicilor de familie. Centrul Național de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ne-a ajutat să câștigăm un proiect de transparență. În același timp, am câștigat două proiecte importante din Polonia cu ajutorul cărora am procurat mobilă și calculatoare pentru biblioteca din localitate. Totodată, grație Biroului pentru reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat am câștigat proiectul "Iluminarea stradală" pentru o distanță de 10 km", a menționat Lilia Brehova.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș