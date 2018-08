Cum să-ți educi fiul pentru ca să devină un bărbat responsabil

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", psihologul Zinaida Gribincea a oferit o serie de recomandări care vin să le ajute pe mămicile moderne să educe o generație de bărbați autentici, care știu să manifeste inițiativa și să-și exprime emoțiile atunci când au nevoie de aceasta.

"Sunt mamă a doi băieți și întotdeauna am fost atentă la modul în care mi-am educat copiii. Am avut grijă să le ofer o educație astfel încât să devină responsabili pentru partenera lor de viață și familie. Mai mult de atât, mi-am dorit să fie model de succes atât pentru mine în calitate de părinte, cât și pentru viitoarea generație. Niciodată nu am încercat să-i scutesc de responsabilități. Întotdeauna le-am dat posibilitatea să încerce ceva nou, să greșească și să tragă anumite învățăminte. Probabil acest lucru m-a ajutat să-i înțeleg pe copiii mei și ei să se autocunoască pornind de la reflecția asupra propriilor povești de viață. În același timp, nu am fost prea restrictivă, pentru că restricțiile din start anihilează personalitatea umană. Dacă tot timpul îi spui copilului că nu se poate sau nu este voie de făcut unele lucruri fără să-i explici de ce este așa, atunci va crește un bărbat anxios, cu frica de a lua atitudini și a fi responsabil pentru deciziile sale", a explicat Zinaida Gribincea.

Potrivit psihologului, băieții trebuie să prezinte încă de la vârste fragede capacitatea de a lua decizii și a-și asuma responsabilitatea. Pentru a cunoaște sentimentul responsabilității copilul trebuie pus în situații ipotetice. Părinții trebuie să-i delege unele sarcini odraslelor. Uneori adulții recurg la metode banale și vin cu niște sarcini prea simple, dar în final așteaptă manifestări deosebite din partea copiilor. Zinaida Gribincea afirmă că, indiferent de faptul dacă prima sarcină pe care i-o acordă părintele pentru copil nu este rezolvată cu succes, copilul va învăța din fiecare greșeală. Prin erorile pe care le comite, copilul cunoaște lumea.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș