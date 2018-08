Senzațional: Interpreta Karmella lansează o piesă pe ritmuri latino

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", Karmella a oferit detalii despre melodia pe care urmează să o lanseze și în premieră a cântat refrenul noului său produs muzical.

"Am revenit cu forțe noi din vacanța pe care am petrecut-o în Spania. După această odihnă mult așteptată mi-a venit ideea să lansez o piesă nouă cu ritmuri latino. Nu a trecut mult timp și împreună cu domnul Ivan Lincovschi am scris versurile pentru piesa "Corabia Iubirii". Ulterior, energică și plină de entuziasm am plecat la Moscova să filmăm videoclipul pentru piesa mea nouă. Nu ași fi reușit acest lucru fără sprijinul, ajutorul și susținerea soțului meu. La moment îmi place activitatea mea și sper că ascultătorii vor aprecia noul produs muzical", a relatat Karmella.

În premieră, în studioul Radio Sputnik Moldova, Karmella a interpretat refrenul piesei "Corabia Iubirii".

Autor: Cristina Baș