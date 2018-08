Interviu cu oaspeți talentați din Galați

Președintele Asociației Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, Petre Rău, care a fost membrul juriului pentru concursul de poezie și tânăra scriitoare și membră a Organizației Mondiale a Copiilor Talentați, Denisa Lepădatu, invitată pentru un recital în cadrul festivalului, au vorbit în studioul radio Sputnik Moldova despre dragostea pentru creație și pasiunea pentru arta scrisului frumos.

"De la o vârstă fragedă sunt pasionată de lectură, iar la vârsta de opt ani am încercat să scriu povești pentru copii. Cu ajutorul mentorului meu, scriitorul Petre Rău am avut ocazia să public la vârsta de 10 ani primul volum al cărții pentru copii "Șoapte de catifea". La vârsta de 15 ani am deja în palmares opt cărți publicate: patru de proză și patru de poezie. Am avut lângă mine persoane care m-au încurajat și cu ajutorul lor am reușit să dobândesc rezultate frumoase", a relatat Denisa Lepădatu.

Poetul Petre Rău menționează că a descoperit talentul tinerei poete în Cenaclul literar online "Noduri și Semne" a cărui conducător este și în prezent.

"Din sute de poeți am descoperit în listă un nume nou — cel al tinerei Denisa în vârstă de nouă ani. Am contactat-o și am descoperit că a scris până atunci multă compunere artistică care diferă de ceea ce alcătuiesc elevii la școală. Am ajutat-o să ordoneze toate textele bune și să lanseze prima sa carte. După aceasta am îndrumat-o spre marea ei dragoste — poezia. Denisa are o groază de premii atât naționale cât și internaționale. Ea se bucură de un succes imens, iar acest lucru i se potrivește", a relatat Petre Rău.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș