Ion Ștefăniță, despre patrimoniul cultural-istoric și dezvoltarea urbanistică a Capitalei

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", consilierul municipal, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, a explicat din ce cauză cetățenii Republicii Moldova nu prețuiesc patrimoniul țării și care este cheia succesului pentru o dezvoltare durabilă a Chișinăului.

"Mi-am făcut studiile în Franța și m-am reîntors acasă cu un spirit revoluționar pe care îl păstrez până acum. Mi-am dorit și îmi doresc în continuare ca legea să fie respectată atât de persoanele fizice, cât și de agenții economici, pentru că toți suntem egali în fața legii. Primul obiectiv pe care l-am realizat a fost publicarea în Monitorul Oficial al Registrului Național al Monumentelor de For Public. Totodată, cu mult efort am evaluat centrul istoric al Chișinăului și tot patrimoniul Moldovei. Respectiv, am constatat atunci că problema rămâne a fi mentalitatea oamenilor. Din păcate, moldovenii nu conștientizează valoarea istorică, arhitecturală și economică a patrimoniului pe care îl avem. Evident că agenția pe care o reprezint și-a pus ca scop schimbarea acestei mentalități indiferente", a relatat directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor.

Potrivit consilierului municipal Ion Ștefăniță, proiectele de turism, sport, educație, cultură și economie din agenda primăriei vor fi întotdeauna susținute de el.

"Eu vreau ca municipalitatea să fie cât mai constructivă și să comunice cu cei care doresc să investească la noi în țară. Îmi doresc să ieșim din politica ușilor închise. Dacă ne dorim dezvoltarea durabilă a Chișinăului, atunci municipalitatea trebuie să fie în comunicare cu agenții economici. Municipalitatea să stabilească o regulă de joc — unde se construiește, cu ce regim de înălțime, cu ce funcționalitate, respectiv agentul economic să aibă o claritate când discută cu arhitectul proiectant. Lipsa de comunicare între autorități, prin direcțiile de profil și respectiv, mediul de afaceri duce la un haos. Comunicarea duce la o dezvoltare durabilă", a declarat Ion Ștefăniță.

Mai multe informații referitor la acest subiect aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș