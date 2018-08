Festivalurile literare stimulează și promovează potențialul tinerelor talente

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", poetul și organizatorul Festivalului Poeților Uitați "Dor de Coșbuc", Mihai Doloton, alături de laureatul concursului național și câștigătorul premiului mare la secțiunea recital, Mihai Lipcan, au vorbit despre concursurile literare care promovează potențialul artistic al tinerilor talente.

"Pasiunea față de literatură, poezie și nu în ultimul rând pasiunea față de poetul George Coșbuc m-au determinat să particip la acest concurs. Totodată, participând la prima ediție a festivalului care a fost organizată în memoria marelui poet român George Bacovia, am fost tentat să i-au parte la eveniment și în acest an. Am simțit o dragoste imensă pentru poezie după participarea la aceste două ediții. Cele mai mari emoții le ai atunci când auzi numele și conștientizezi că trebuie să urci pe scenă. Pe parcurs te antrenezi și devine tot mai ușor să vii în fața publicului cu un recital de poezie. Probabil, pe viitor voi depune efortul ca să organizez și eu un astfel de festival", a relatat Mihai Lipcan.

Poetul Mihai Doloton menționează că pregătirile pentru organizarea unui festival național nu sunt deloc ușoare. Acestea necesită multă implicare, atenție, grijă și nu în ultimul rând, capacități manageriale.

"Participând la diverse festivaluri naționale și internaționale, am hotărât să organizez și în Moldova un concurs literar. Astfel, prima ediție a Festivalului Poeților Uitați a fost organizată în memoria marelui poet român George Bacovia. Mi-am dorit ca prima ediție să fie dedicată acestui mare simbolist român din motiv că este poetul meu preferat pe care îl admir din suflet. În acest an am organizat o ediție la fel de specială, dedicată regretatului poet George Coșbuc, care este considerat părintele țărănimii. Primul lucru la care mă gândesc când planific organizarea unui eveniment este impactul și rolul acestuia pentru societate, în special pentru tânăra generație", a menționat poetul Mihai Doloton.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Autor: Cristina Baș