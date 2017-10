Expert: Moldova are buni specialiști domeniul IT

Este unanim recunoscut că Republica Moldova are buni specialiști în domeniul tehnologiilor informaționale. Doctorul habilitat, academicianul Academiei Internaționale de Informatizare, Veaceslav Perju, a explicat ce înseamnă asta.

Doctorul habilitat, Veaceslav Perju, care este membru al Academiei Internaționale de Informatizare, a confirmat că Republica Moldova este o țară dezvoltată în domeniul IT.

Potrivit lui, absolvenții facultăților IT din țara noastră sunt specialiști de înaltă calificare. În același timp, în fiecare an, în Republica Moldova, sunt desfășurate un șir de conferințe naționale și internaționale în domeniul IT, la care participă specialiști de peste hotare.