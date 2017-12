Cine riscă să moară în timpul somnului

Decesul poate surveni în cazul pacienților care suferă concomitent de maladii cardiovasculare. Neurologul Adrian Lupușor a explicat pentru radio Sputnik Moldova cine dintre pacienții cu apnee obstructivă pot face stop respirator fatal în somn.

"Riscul de a muri subit în timpul somnului există în cazul pacienților cu apnee. Aici contează mult maladiile concomitente. Dacă omul are doar apnee, și nu are probleme cardiace, atunci riscul de a muri subit în somn este mic. Dacă pacientul are hipertensiune, diabet și apnee atunci există pericol de deces subit în somn", a explicat Adrian Lupușor.

Depistată și tratată la timp, apneea obstructivă nu prezintă pericol pentru viață. Somnolența este primul simptom care trebuie să ne pună în gardă.

" Vorbim despre trei semne. Pacienții sunt somnoroși și adorm în timp ce discută cu cineva, în timpul unei activități sau la volan. Al doilea simptom este sforăitul și al treilea simptom — stopul respirator. Acești pacienți în somn se sufocă", a precizat Adrian Lupușor.

Apneea obstructivă apare din cauza obezității, fumatului și afecțiunilor cardiace.

Autor: Maria Dimineț