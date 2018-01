Igor Dodon face pronosticuri sumbre: Moldova va deveni o ţară depopulată

Șeful statului spune că forţele politice de la Chișinău trebuie să lase urgent lupta geopolitică, pentru a putea salva ceea ce a mai rămas din Moldova.

„Anul 2018, în pofida faptului că va fi un an dificil, este un an electoral, eu sper foarte mult că, cel puţin la sfârşitul anului 2018, vor fi făcute compromisuri politice şi va fi creat un Guvern nu proeuropean, nu prorus, dar pro-Republica Moldova. Pentru că, dacă nimic nu se schimbă, noi vom deveni o țară depopulată. Oamenii pleacă. Dacă vom continua tot așa vreo câteva zeci de ani, noi nu vom avea moldoveni în țară. Noi am pierdut un milion şi jumătate de cetăţeni în decurs de 25 de ani. Aceste lucruri trebuie schimbate cardinal, iar pentru a schimba este nevoie de un consens la nivel politic", a declarat Igor Dodon în cadrul unui interviu pentru postul public de televiziune.

Pentru a redresa situația în acest sens, Igor Dodon a anunțat că va propune la începutul sesiunii parlamentare din acest an un concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru următorii ani.

„La începutul sesiunii parlamentare din acest an, eu voi veni cu un concept, cu un program de dezvoltare a Republicii Moldova pentru următorii ani. Consider că vine timpul când forţele politice trebuie să lase într-o parte lupta geopolitică. Unii vor în Europa, alţii vor mai aproape de Federaţia Rusă, unii vor unirea cu România, alţii — cu Rusia. A venit timpul să ne gândim la Moldova", conchide preşedintele.