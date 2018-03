De ce adolescenții care ajung după gratii își petrec tot restul vieții prin închisori

În cea mai mare parte, adolescenții care ajung după gratii își petrec restul vieții prin închisori. Declarația aparține avocatului Pavel Midrigan și a fost făcută într-un interviu pentru Sputnik Moldova.

„Este o categorie de persoane care au greșit în viață și, într-adevăr, vor să se reeduce și să revină la viața de familie. Însă, este o categorie care a pășit strâmb din tinerețe, mă refer la criminalitatea juvenilă. Aceștia își petrec toată viața prin pușcării. Spun asta în știință de cauză. Am și clienți care au fost condamnați de trei, patru ori și ei se simt mai bine acolo, fiindcă au pierdut legătura cu viața normală", spune Pavel Midrigan.

Apărătorul are și o explicație pentru situația în care ajung cei mai mulți dintre pușcăriași.

„El nu are profesie, nu are familie, studii nu are. Pentru el pușcăria este o familie și acolo are o poziție deja, având în vedere termenul pe care îl are. În schimb, la libertate, el este un nimeni — fără casă și fără nimic. Aceasta este o problemă socială foarte complicată. Deținuții nici nu știu ce să facă atunci când ies la libertate. Respectiv, fac tot posibilul pentru a se întoarce înapoi", adaugă avocatul.