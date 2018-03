Federația de Biatlon, în prag de faliment

„La Jocurile Olimpice din acest an am mers cu un singur reprezentat la proba schi fond, deoarece situația financiară nu ne-a permis să mergem cu mai mulți participanți. Ulterior, am împrumutat bani, dar nu am mai avut cu cine merge, deoarece toate fetele au avut gripă. Noi nu avem sponsori. Am făcut împrumuturi de la persoane fizice, atât eu, cât și domnul Ivan Florean. Împrumuturile ajung la 10 mii de euro", a declarat președintele Federație de Biatlon, Petru Bria, în cadrul unui interviu pentru studioul radio Sputnik Moldova.

Potrivit lui Petru Bria, cheltuielile pentru întreținerea unui sportiv se ridică la ordinul miilor de euro, bani de care Federația nu dispune.

„Un sportiv din primul lot trebuie ținut în jur de 9-10 luni în cantonamente. Fiecare zi ne costă în jur de 25-45 de euro pentru cazare și mâncare. Pe lângă asta avem nevoie de echipamentul care este suficient de costisitor. De exemplu, o pereche de bocanci pentru biatlon costă în jur de 300-350 de euro. O pereche de schiuri costă în jur de 500 de euro. Un sportiv ne costă aproximativ 3000-3500 de euro per sezon și aici nu intră întregul echipament", adaugă Petru Bria.