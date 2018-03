Motivul pentru care selecționata de rugby a Moldovei a pierdut meciul cu Portugalia

„Analizând rezultatele și nivelul celor două echipe, eu eram rezervat că putem învinge această echipă, care în aprilie va juca cu România pentru dreptul de promovarea către ultima etapă de calificare la cupa mondială din 2019, din Japonia. Portugalia este o echipă cu renume. Este excampioană europeană la rugby. Știam foarte bine care este punctul forte al acestei echipe. Noi cunoaștem bine această echipă, deoarece ne-am mai întâlnit cu ea. Am avut și momente când am dominat. La moment, Portugalia are o echipă profesionistă. Jucătorii sunt plătiți, au cantonamente, sunt antrenați", a declarat antrenorul Tudor Procopii în cadrul unui interviu pentru studioul de radio Sputnik Moldova.

Procopii se arată sigur că rezultatul meciului putea fi altul, dacă rugbyștii moldoveni de peste hotare s-ar fi oferit să ajute selecționata Moldovei în această partidă.

„Noi avem rezerve care ar fi adus un aport consistent în consolidarea echipei. Dacă veneau rugbyștii pe care îi avem peste hotare, am fi putut să câștigăm meciul cu Portugalia. Jucătorii noștri nu vin să joace la Echipa Națională deoarece sunt indiferenți, nu le pasă", adaugă antrenorul.

Amintim că Naționala Moldovei de rugby a pierdut meciul de sâmbătă cu Portugalia, scor 10 la 29. Selecționata Moldovei mai are de jucat cu Cehia, în aprilie.

Autor: Silvia Zavadovschi