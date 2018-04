Care este miza alegerilor noi din 20 mai

Juristul Ghenadie Vaculovschi a declarat că, în momentul în care un partid sau candidat unic s-a înscris într-o astfel de bătălie, contează mesajul pe care îl are, dar și platformele de comunicare, pentru că asta le va da posibilitatea să se afirme în campania pentru alegerile parlamentare din această toamnă.

„În funcție de felul cum se prezintă un candidat sau altul în această campanie pentru alegerile noi, într-o măsură mică, dar importantă la nivel local, va arăta și modul în care se vor consuma alegerile parlamentare, care de asemenea ar trebui să aibă loc în acest an. De aceea, pentru partidele care au lansat candidați în campania respectivă, scrutinul contează, Contează atât ceea ce se întâmplă în Chișinău, cât și ceea ce se întâmplă în Bălți", a spus Ghenadie Vaculovschi.

Invitat la „Kilometrul 0", jurnalistul Sputnik Moldova Sergiu Praporșcic a declarat că scrutinul din 20 mai are o miză dublă. Iar cei care s-au lansat în cursă vor trebui să se asigure că vor câștiga și alegerile de anul viitor.

„Eu cred că acest scrutin are o miză dublă, pentru participanții care s-au înregistrat în cursă, dar și pentru cei care au așa intenție. Nu doar acest mandat de un an și o lună contează, dar miza este dublă. Pentru că cine obține mandatul pentru acest termen scurt, urcă pe o trambulină pentru următorul mandat de primar al municipiului Chișinău, pentru o perioadă de patru ani. Iar scopul este foarte mare, pentru că municipiul Chișinău înseamnă aproape jumătate din ceea ce înseamnă Republica Moldova sub aspect economic, de populație, educație și medicină. Pentru că aici sunt concentrate mult mai multe instituții decât în restul țării", a spus Sergiu Praporșcic.

