CHIȘINĂU, 25 feb — Sputnik. Rolf Kaiser trăiește de zece ani în Gorj, pentru că se simte mai bine decât acasă la el, în Germania, scriu cei de la Adevărul, fiind citați de activenews.ro. Rolf are o firmă de IT și desfășoară mai multe activități pentru clienți din Germania. El este un mare iubitor de animale și lucrează voluntar în padocul Primăriei Târgu Jiu, unde are grijă de câinii comunitari.

Prima dată, Rolf a ajuns în România în anul 2000, la propunerea unui prieten practicant de off-road. S-a speriat, inițial, pentru că România nu avea o imagine bună în străinătate.

„Prima dată am venit într-o vacanță în România, pentru a face off-road pe un traseu din județul Gorj. Un prieten a venit cu această propunere. L-am întrebat dacă are vreo problemă cu capul. Imaginea României nu era prea bună, nu știam nimic despre țară și mai era atunci și problema cu obținerea vizelor. Imaginea nu era bună din cauza mass-mediei și a politicienilor. Eu nu avusesem niciodată vreo legătură cu o țară din estul Europei. Am întâlnit un om de afaceri gorjean, Gau, care deține o fabrică de sticlă. Atunci l-am cunoscut și, apoi, am continuat să vin în România ca să practic off-road", a spus Rolf Kaiser pentru Adevărul.

În anul 2007 s-a mutat în România. El spune că a venit în România pentru că se simțea străin în țara lui din cauza problemelor generate de emigranții musulmani, care sunt protejați de autorități.

„Am venit în România pentru că nu îmi mai place Germania. Este criminal acolo. Este o dictatură. Nu mai există o lege și un drept pentru nemți. În Germania este bine pentru străini, dar eu ca neamț nu am niciun drept. Eu mă simt străin în Germania. Se schimbă legea mereu. Este și periculos din cauza emigranților. Nu este așa de cinci ani, ci de 20 de ani este această situație. În Germania nu știi, dacă te întâlnești cu un grup de tineri pe stradă, dacă sunt agresivi față de tine sau nu. În România nu există agresivitate față de cineva anonim. În 17 ani de zile, de când am venit prima dată aici, nu am avut vreo problemă cu cineva. Niciodată. Am fost împreună cu țigani, cu români, cu oameni cu bani și fără bani, am fost la nuntă, la botez, la înmormântare și nu am avut nicio problemă cu nimeni și știu toate obiceiurile. Aici, oamenii sunt mai pașnici. În 17 ani de zile nu mi s-a furat nimic. Am uitat telefonul într-o terasă și m-am întors după două ore, iar barmanul mi l-a dat înapoi", a povestit Rolf, care între timp a învățat și limba română.

Rolf vorbește din propria experiență și relatează o întâmplare cu un emigrant care i-a lovit un cal care a murit.

„Am mers la poliție și am reclamat. Era un străin. Cei de la poliție au mușamalizat totul. Mi-au spus să îmi țin gura. Dacă am întrebat ce religie are, atunci mi s-a spus că sunt nazist".

Neamțul a mai precizat că pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de euro supraviețuiesc cu mare dificultate.

„În Germania trăiești foarte greu cu un venit de 1.000 de euro, pe când în România poți să trăiești și cu 500 de euro. În Germania, cu 1.200 de euro ești sărac. Chiria pornește de la 500 de euro și se adaugă 400 de euro la mâncare. Mâncarea în supermarket este mai ieftină în Germania, dar dacă mergi în târg sau în piață este extraordinar, pentru că poți să cumperi produse crescute natural la prețuri foarte mici".

