Zeci de localități din țară rămân astăzi în beznă

CHIȘINĂU, 24 oct — Sputnik. Răsfățați de "avantajele civilizației", sistarea energiei electrice ne dă peste programul cotidian cu care ne-am obișnuit. Chiar dacă înțelegem că aceste întreruperi sun uneori necesare.

Și marți, 24 octombrie, mai mulți locuitori din țară vor rămâne fără curent, pentru anumite intervale de timp. Întreruperi programate ale furnizării energiei electrice au drept scop îmbunătățirea serviciilor prestate clienților, precizează ÎCS "Red Union Fenosa". Vedeți ce localități rămân astăzi fără curent și în ce intervale de timp:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 58 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

str. Aeroport —orăşelul 9004, str. Salcîmilor 28, bd. Dacia 58, 9999, Pădurii 18, 20, 20/1, 22, 25, 25/1, Grădina Botanică 9 — în intervalul de timp între 10:00 — 17:00

str. Minsk 28 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00

str. Pandurilor 55/2, 70/1 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00

2. Chişinău, sectorul Buiucani:

şos. Balcani 8, 8/1 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

str. Bariera Sculeni 38, str-la Bariera Sculeni 7, 20-48, 23, Basarabilor 37, Călăraşi 78, Milano 5-19, 58-68, Torino 1-29, 2-12 — în intervalul de timp între 09:25 — 17:25

str. N. Costin 2-48, 7-47, M. Lătăreţu 5, I. Pelivan 9, 18, 9999, Ion Luca Caragiale 3A, 4, 5, 6, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici 19-37, 20-40 — în intervalul de timp între 10:00 — 17:00(1ora)

3. Chişinău, sectorul Centru:

str. Aleia Gării 5/2, 37, Gării 2, bd. Iurie Gagarin 5, 7, 7 A, B, D, E, G, J, V; 9, 11, Piaţa Gării 2 — în intervalul de timp între 10:00 — 14:00

str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 — în intervalul de timp între 09:20 — 18:00

str. Calea Basarabiei 10, 10/2, Cărbunari 25-33, 32-38, Scoreni 8A, Tăbăcăria Veche 18-40, 19-25 — în intervalul de timp între 10:00 — 17:00(1ora)

4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Andrei Vînaru, Codru, Dragomirna, Drumul Schinoasei, Drumul Schinoasei 1 str-la, Drumul Schinoasei 3 str-la, Galati, Galaţi, Molocanilor, Molocanilor 1 str-la, Nicolae Sulac, Olimpic, Olimpic 1 str-la, Olimpic 2 str-la, Olimpic 3 str-la, Prepelitei, Schinoasa Noua, Schinoasa-Vale — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

5. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y — în intervalul de timp între 09:20 — 17:20

6. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

str. V. Micle, Ştefan cel Mare, P. Rareş, Păcii, M. Costin, Lucian Blaga, Livezilor, M. Gorkii, M. Frunze,m Chişinăului, Banatului — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 16:00

str. V. Micle, V. Alexandri, Ştefan cel Mare, Nistreană, Bogdan Petriceicu-Haşdău, A. Donici, str şi str-la Poperecinîi — parţial în intervalul de timp între 09:20 — 17:00

7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Alecu Russo, Budeşti, Clopotnitei, Columna, Decebal, Florilor, Mitropolit Varlaam, Pintea Pavel, Velicico — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:30

str. A. Russo, Budeşti, Cotului, Decebal, Florilor, Creangă, Izvorul Vieţii, M. Eminescu, Velicico, str-la Crinilor, str şi str-la Chişinăului — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 16:00

8. Anenii Noi:

str. Nucarilor, str-la Prieteniei, Victoriei — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 11:00

s. Geamăna — parţial în intervalul de timp între 11:30 — 13:30

s. Hîrbovăţ — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

9. Basarabeasca:

str. Lesnaea, Şcolinaea — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:00

s. Başcalia: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Boris Glavan, Sadovaea, Zelenaea — parţial în intervalul de timp între 10:30 — 11:30

10. Cahul:

str. Alexandru Lipcan, Dimitriu, Dorobanţilor, George Coşbuc, Independenţei, Ivan Spirin, Livezilor, Mestecenelor, Mihail Kogălniceanu, Movilă, Nicolae Milescu Spătarul, Şcheia şos., Vişinilor — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:45

s. Iujnoe: str. Capitana Reabchina, Lenina, Molodejnaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

s. Roşu — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:45

11. Cantemir:

str. Boris Glavan, Promislenaia, Zavodscaea — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

12. Comrat (UTA Găgăuzia):

str. Alexandru Puşkin, Alexandru Puşkin str-la, Komsomolski — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:30

s. Beşalma: str. Lev Tolstoi, Miciurina, Mira, P.Mira — parţial în intervalul de timp între 11:30 — 12:30

s. Congaz: str. Serghei Lazo — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 11:00

s. Dezghingea: str. Cutuzova, Iurie Gagarin, Nicolaeva, Sportivnaea, Suvorova — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 14:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Acaţievaia, Drujbî, Miciurin, Orehovaea, Persicovaea, Vişniovaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 18:30

or. Cedîr-Lunga: str. Jukovski, Karl Marx, Lenin, Matrosov, Matrosov str-la, Miciurin, Nicolai Gogol, Sîrtmaci — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:45

s. Cişmichioi: str. Anton Cehov, Bolgradscaea, Budennogo, Chirova, Cicalov, Cosmonavtov, Cotovscogo, Crutaea, Cutuzova, Dubinina, Dunaiscaea, Dzerjinscogo, Gherţena, Goricogo, Iurie Gagarin, Jucova, Lenina, Lermontova, Limanscaea, Macarenco, Miciurina, Mihail Frunze, Mihailo Lomonosov, Molodejnaea, Nicolai Gogol, Ogorodnaea, Ovrajnaea, Pavlova, Per.Lenina, Per.Miciurina, Per.Pionerschii, Per.Zelenîi, Pescianaea, Pionerscaea, Pirogova, Pocitovaea, Pogranicinaea, Polevaea, Preanicinicova, Pugaceva, Reniiscaea, S.Cismicioi, Şcolinaea, Solnecinaea, Suvorova, Tanchistov, Teplicinaea, Titova, Topolinaea, Tupoleva, Tvardovscogo, Uşinscogo, Voinov Internaţ., Voroşilova — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 15:00

s. Etulia: str. Comarova, Cosmonavtov, Cosmonavtov,Str-La, Lenina, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Molodoi Gvardii, Naberejnaea, Novaea, Ogorodnaea, Paraşiutistov, Per.Dolinschii, Per.Lenina, Per.Maxim Gorki, Per.Naberejnîi, Per.Voroşilova, Pobedî, Polevaea, Serghei Lazo, Severnaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tanchistov, Tihaea, Voroşilova — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 18:30

s. Etulia Nouă: str. Severnaia, Novîi str-la — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 18:30

or. Ceadîr-Lunga: str. Jucovschi — în intervalul de timp între 09:00 — 10:00

s. Congazcic: str. 1 Mai, Mitula — în intervalul de timp între 15:00 — 16:30

13. Călăraşi:

s. Frumoasa — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Teneleuţi — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

14. Căuşeni:

s. Cîrnăţenii Noi — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 18:00

s. Sălcuţa — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 19:00

s. Ursoaia — parţial în intervalul de timp între 09:45 — 17:45

s. Sălcuţa Nouă — în intervalul de timp între 09:00 — 10:40

s. Chircăieşti — în intervalul de timp între 12:00 — 14:00

15. Cimişlia:

str. Barbu Lăutarul, Constantin Stamati, Decebal, Livezilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare 1 str-la, Ştefan Cel Mare 2 str-la,, Suveranităţii, Tineretului, Vasile Alecsandri — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 16:30

str. Doinelor, Gheorghe Coşbuc, Vasile Alecsandri, Ştefan Vodă — parţial în intervalul de timp între 11:00 — 16:00

s. Ciucur-Mingir — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 16:30

16. Criuleni:

str. I. Creangă, M. Frunze, Mioriţa, Basarabia — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 10:30

s. Slobozia Duşca — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

s. Steţcani — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

s. Hîrtopul Mic — în intervalul de timp între 11:30 — 13:30

s. Izbeşte — în intervalul de timp între 15:00 — 16:30

17. Hînceşti:

s. Buţeni — parţial în intervalul de timp între 09:40 — 18:40

s. Cărpineni: str. Gemenilor, Independenţei, Gagarin, Molodejnaia, Morozov — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 14:30

s. Ciuciuleni — parţial în intervalul de timp între 13:00 — 14:30

s. Fundul Galbenei — parţial în intervalul de timp între 09:25 — 17:25

18. Ialoveni:

str. 27 August, A. Hîjdău, Florilor, Ştefan cel Mare, Ştefănucă Petru — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

s. Cărbuna — parţial în intervalul de timp între 09:50 — 18:50

s. Horeşti — parţial în intervalul de timp între 09:35 — 17:35

s. Moleşti — parţial în intervalul de timp între 09:35 — 19:00

s. Ulmu — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 19:00

s. Văratic — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 19:30

19. Leova:

s. Cneazevca, s. Orac — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

s. Sărăţica Veche — parţial în intervalul de timp între 10:30 — 11:30

s. Colibabovca — în intervalul de timp între 15:30 — 16:30

20. Nisporeni:

s. Vărzăreşti — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:30

21. Orhei:

s. Bulăieşti, s. Jora de Jos, Jora de Mijloc, Jora de Sus, s. Lopatna, s. Mîrzaci, s. Mîrzeşti, s. Vîşcăuţi — parţial în intervalul de timp între 08:00 — 19:00(cu conectare pe noapte)

s. Peresecina- cons. Juridici — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 19:30

s. Zorile — în intervalul de timp între 09:30 — 11:00

s. Neculăieuca — în intervalul de timp între 12:00 — 13:00

s. Puţintei — în intervalul de timp între 14:30 — 16:00

22. Străşeni:

s. Găleşti — parţial în intervalul de timp între 10:30 — 17:30

s. Scoreni — parţial în intervalul de timp între 10:45 — 17:45

s. Sireţi — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 16:00

23. Ştefan Vodă:

s. Copceac: str. 25 Octeabrea, 28 Iunie, Bulgarscaea, Carl Marx, Dzerjinscogo, Iurie Gagarin, Lenina, Lesnaea, Livezilor, Mihail Frunze, Mira, Octeabriscaea, Per.Benderschii, Per.Şcolinîi, Serghei Lazo, Severnaea, Sov. Armii, Sovetscaea, Viilor, Vinogradnaea — parţial în intervalul de timp între 09.30 — 17:30

s. Crocmaz: str. Chirova, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dacia, Gherdima, Lenina, Maxim Gorkii, Mira, Naberejnaea, Renaşterii, S.Crocmaz, Şcolinaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorov, Toma Ciorbă, Zelenaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30

s. Talmaza: str. 27 August, 9 Mai, Dimitrie Cantemir, Doina, Iurie Gagarin, Luceafărul, Viilor- în intervalul de timp între 09:30 — 11:30

24. Taraclia:

s. Ciumai: str. Chişinevscaea — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00

s. Orehovca, s. Salcia — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 13:00

s. Corten: str. Dimitrova, Micurina — în intervalul de timp între 14:00 — 15:00

25. Teleneşti:

s. Brînzenii Vechi, s. Negureni(s. Brînzenii Noi — cons. juridici) — parţial în intervalul de timp între 08:00 — 17:00

s. Ciulucani — parţial în intervalul de timp între 09:15 — 17:00

s. Nucăreni — parţial în intervalul de timp între 08:30 — 16:30

s. Sărătenii Vechi — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00

or. Teleneşti: str. Alexandru Donici, Dimitrie Cantemir, Mihail Sadoveanu, Timoşenco — în intervalul de timp între 14:30 — 16:30

s. Hirişeni — în intervalul de timp între 11:30 — 13:00