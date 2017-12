Salata la pungă, este ea suficient de nutritivă sau e doar o amăgeală?

CHIȘINĂU, 3 dec — Sputnik. Eixstă nutrienți precum vitaminele C și B care sunt solubile în apă și care se pierd în procesul de spălare și de tăiere industrială sau chiar prin păstrarea îndelungată a salatelor la frigider, atunci când vine vorba de cele ambalate la pungă.

Conform unui studiu al experților în domeniu, spanacul frunze ambalat sub formă de salată la pungă își pierde aproape toată cantitatea de acid folic, una dintre vitaminele B, după opt zile de refrigerare, spune Mary Ann Lila, cercetătoare nutriționistă la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, citată napocanews.ro.

Un alt studiu însă a descoperit că salata verde își păstrează cantitatea de acid folic în procesul de depozitare la rece. Dar majoritatea nutrienților, inclusiv vitaminele liposolubile A, E și K.și minerale precum fierul și calciul, nu se pierd prin spălare și se păstrează în timpul depozitării, spun experții.

„În privința vitaminei C, un studiu recent de chimie alimentară a descoperit că, prin procesarea industrială, spanacul pierde o cantitate mai mare decât alte vegetale. Frunzele de spanac matur își pierd aproape 80% din vitamina C după trei zile de ținut la rece, în timp ce baby spancul pierde doar 25-45%. Prin comparație măcrișul păstrează cam 60% din cantitatea de vitamina C din frunzele sale după 10 zile de depozitare, iar rucola suferă modificări nesemnificative”, notează sursa citată.

Cu toate acestea, potrivit lui Stephen C. Fry de la Universitatea din Edinburgh, pierderea vitaminei C din legumele și verdețurile din produsele preambalate sub formă de salată la pungă nu reprezintă un risc serios, deoarece majoritatea oamenilor au un aport suficient din această vitamină în dieta lor zilnică.