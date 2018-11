CHIȘINĂU, 9 nov – Sputnik. Republica Moldova ar putea fi gaza unui exercițiu militar NATO. Declarația a fost făcută de ministrul moldovean al Apărăii, Eugen Sturza, într-un interviu pentru presa de la Chișinău.

Ministrul susține că un asemenea exercițiu nu a avut loc în Moldova timp de 14 ani, iar subiectul deja este pe agenda de discuții cu oficialii Alianței Nord Atlantice.

”Discutăm cu colegii din Alianţa Nord Atlantică să avem un exerciţiu pe teritoriul Republicii Moldova. De ce să mergem în altă ţară? Moldova din 2004 nu a mai avut așa exerciții. Ar fi un pas important și pentru noi”, a declarat ministrul.

Sturza susține că în prezent participarea militarilor Armatei Naționale la exercițiile militare este una masivă. Potrivit ministrului, militarii moldoveni trebuie să poată prelua experiența de la militarii care au participat în conflictele armate.

”Încercăm să amplificăm acest proces. Analizăm posibilitatea de a lărgi geografic participarea noastră la exercițiile militare. Să-i facem pe militarii noștri interoperabili cu armatele altor state. Militarii noștri trebuie să poată prelua experiența de la militarii care au participat în conflictele armate. Această experiență noi o putem prelua doar prin exercițiile comune”, a declarat Sturza.

Ministrul a amintit despre exercițiile la care au participat soldații moldoveni în România și Ucraina.

”Anul acesta am avut un număr mare de exerciții cu partenerii din România, atât în România, cât și în Moldova. Avem și exerciții comune cu vecinii din Est – Ucraina. Pe teritoriul lor și pe teritoriul nostru”, a menționat Sturza.

Înzestrarea cu armament

Ministrul moldovean al Apărării, Eugen Sturza, a declarat că Armata Națională va fi dotată cu cel mai performant armament și muniție, de calitate NATO. Sturza susține că anul acesta deja au fost făcute achiziții importante de armament de ultimă generați.

”Nu am să vă spun ce armament am procurat. Am să vă spun că am achiziționat armament de ultimă generație, calitate NATO, cu care sunt înzestrate cele mai bune armate ale lumii”, a spus ministrul.

Acesta a adăugat că, în 2019, Armata Națională va continua să procure armament, calificând acest proiect ca unul destul de ambițios.

”Nu ne oprim aici, pentru anul viitor avem un proiect și mai ambițios de achiziție de armament”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Sturza, pe lângă armament a fost procurată și muniție, doar astfel se va putea ajunge la un nivel înalt de profesionalism al militarilor din Armata Republicii Moldova.

”Am avut achiziție și de muniție. Este foarte important pentru noi. Este o premieră pentru noi. Facem pas cu pas ca să profesionalizăm armata. Îmi doresc ca atunci când vom merge în exerciții militare să fim la același nivel de înzestrare”, a declarat Sturza.

Vizita la Cartierul general NATO

La începutul acestei săptămâni, ministrul moldovean al Apărării s-a aflat într-o vizită la Cartierul general NATO din Brixelles.

”Vizita pe care am avut-o la Cartierul general NATO a fost foarte utilă”, a declarat Sturza.

Potrivit acestuia, în prezent NATO oferă Republicii Moldova ”atâta cât poate absorbi”.

”Militarii noștri vor să meargă să vadă cum funcționează în alte state Armata Națională. Anul acest au început să resimtă condițiile din afară la ei acasă. Centrul de instruire Bulboaca devine un centru ultramodern, cu infrastructura modernă”, a precizat ministrul.

În cadrul întrevederii, la Bruxelles, cu secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, cei doi oficiali s-au referit la programele şi proiectele susţinute de Alianţă în Republica Moldova, care au ca obiectiv transformarea sectorului de securitate şi apărare şi ajustarea acestuia la standardele internaţionale.

Ministrul Apărării a evidenţiat sprijinul oferit de NATO în contextul Iniţiativei de consolidare a capacităţilor de apărare (DCBI), inclusiv prin ajustarea cadrului legal şi expertiza în elaborarea Strategiei Naţionale de Apărare şi Strategiei Militare, aprobate recent.

Eugen Sturza a menţionat că un alt pas important în colaborarea ţării noastre cu Alianţa pe dimensiunea de apărare îl reprezintă lansarea recentă a proiectului „Consolidarea capabilităţilor în domeniul Medicinii Militare”, care marchează, de altfel, demararea celei de-a doua faze a DCBI şi prevede asistenţă tehnică şi de instruire pentru unităţile şi instituţiile militare din cadrul Armatei Naţionale.

Rose Gottemoeller a apreciat deschiderea Republicii Moldova de a-şi consolida şi moderniza sistemul de apărare, la care Alianţa este dispusă să contribuie prin proiecte de asistenţă şi expertiză.