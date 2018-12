Mai mulți șoferi din Moldova riscă să devină, de astăzi, pietoni

CHIȘINĂU, 14 dec – Sputnik. Premierul Pavel Filip a venit cu un mesaj către toți conducătorii auto, în ziua în care intră în vigoarea legea care îi va lăsa pe șoferii prinți în stare de ebrietate la volan fără permis de conducere și dreptul de a se mai așeza la volan pentru mulți ani.

Premierul și-a exprimat speranța că prin înăsprirea sancțiunilor aplicate șoferilor documentați în stare de ebrietate la volan, va spori siguranța traficului rutier.

”De astăzi, șoferii care au urcat în stare de ebrietate la volan vor rămâne automat fără permis de conducere și vor fi pedepsiți mai dur. Sper că înăsprirea sancțiunilor îi va face pe șoferii noștri mai responsabili, iar securitatea la trafic va spori”, a scris premierul pe pagina sa oficială de Facebook.

Din 14 decembrie 2018, conducătorii auto care vor fi prinși băuți la volan vor rămâne fără permis de conducere. Din această dată intră în vigoare Legea privind instituirea unui mecanism integru de combatere a fenomenului de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate.

De săptămâna viitoare, mulți șoferi din Moldova vor rămâne fără permise de conducere>>>

Astfel, dacă șoferii vor fi documentați în stare de ebrietate alcoolică la volanul mașinii, atunci le va fi suspendat dreptul de conducere pe perioada examinării cauzei în instanță și fără drept de conducere.

Tot din 14 decembrie, mașina șoferului documentat în stare de ebrietate va fi ridicată și transportată la parcarea specială. Tarifele de transportare vor fi de 250 de lei, plus 50 de lei ora de parcare.

De asemenea, din 14 decembrie, se va introduce o pedeapsă nouă și anume cea de anulare a permisului de conducere.

Șoferii cărora li s-a anulat permisul de conducere li se va permite să obțină unul nou abia peste 4 ani de la sentință definitivă. Aceștia vor mai fi obligați să susțină repetat examenul auto: proba teoretică și practică. Asta se va întâmpla doar după ce vor merge la un curs de instruire anti-alcool. Acesta va fi de 20 de ore și va costa 4000 de lei.

Nu există șanse de scăpare: legea este lege pentru toți

Șeful Secției Juridice din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, Veaceslav Sârbu, a explicat pentru Sputnik Moldova în ce situații va fi suspendat permisul de conducere, în ce cazuri va fi anulat dreptul de a conduce și în ce circumstanțe șoferul ar putea să-și păstreze permisul de conducere.

Expertul a declarat că nici un șofer care va fi depistat în stare de ebrietate la volan nu va putea scăpa de pedeapsă. Sârbu susține că există doar un singur caz când conducătorul auto va rămâne cu permisul de conducere în buzunar.

”Atunci când nu se va urca la volan după ce va consuma băuturi alcoolice”, a declarat expertul.

Șeful Secției Juridice din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare a exclus orice abatere de la lege pentru șoferii prinși băuți la volan. Începând cu data 14 decembrie, persoana care conduce mijlocul de transport se înlătură de la conducere de către organul de constatare dacă există temeiuri suficiente că aceasta se află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă de alcool sau de alte substanțe.

© Sputnik / Miroslav Rotari De astăzi intră în vigoare o regulă nouă pentru șoferii din Moldova

Acești șoferi vor fi obligați să accepte, la cererea organului de constatare, testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sânge și de eliminări ale corpului pentru analiză. Legea prevede în cazul depistării șoferului în stare de ebrietate la volan pedeapsă minimă – contravențională și pedeapsă maximă – penală, ambele cu privarea de dreptul de a conduce pe anumite perioade de timp.

”Pedeapsa contravențională se aplică în cazul în care șoferul are o concentrație de alcool în aerul expirat de la 0,15 până la 0,3 mg/l și prevede privarea de dreptul de a conduce de la jumătate de an până la un an. Pedeapsa maximă – penală, care presupune privarea de dreptul de a conduce și anularea permisului, se aplică în cazul concentrației de alcool în aerul expirat de la 0,3 mg/l și mai mult”, a declarat Sârbu pentru Sputnik.

Șeful Secției Juridice din cadrul INP a mai menționat că ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport constă în interzicerea temporară persoanei fizice de a conduce mijloace de transport prin ridicarea permisului de conducere până la pronunțarea hotărârii judecătorești asupra cauzei.

© Sputnik / Miroslav Rotari Șoferii își vor putea parca vehiculele în Piața Marii Adunări Naționale

”Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică de către instanța de judecată, la demersul agentului constatator, în procesul de examinare a contravențiilor pentru care se prevede sancțiunea privării de dreptul de a conduce mijloace de transport”, a menționat expertul.

Instanța de judecată examinează, în cel mult 3 zile de la data depunerii, demersul agentului constatator cu privire la ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport, cu emiterea unei încheieri. Instanța poate să admită sau să respingă demersul agentului constatator și ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport.

Mijlocul de transport al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere se ridică și, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, se aduce la stația de parcare specială sau la subdiviziunea de poliție cea mai apropiată de locul constatării infracțiunii. Faptul aducerii mijlocului de transport la stația de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliție se consemnează într-un proces-verbal.

”Toate astea, pe lângă o amendă usturătoare. Vă rugăm să nu vă supărați, legea este făcută pentru a fi respectată, dar mai ales pentru a vă ști mereu în siguranță. Vă mai spuneam: ”Am băut doar un pahar” e un motiv suficient să vă lăsați mașina în parcare”, a comentat pe pagina sa de socializare șeful Inspectoratului General de Poliție din Republica Moldova, Alexandru Pânzari.