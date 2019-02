Serialul-fenomen „Game of Thrones” se apropie de final. Află când are loc premiera

Cel de-al optulea și ultimul sezon al serialului „Game of Thrones” („Urzeala tronurilor”) va fi difuzat pe 14 aprilie 2019.

CHIȘINĂU, 18 feb – Sputnik. Serialul televizat „Urzeala tronurilor” a devenit un veritabil fenomen social, fiind extrem de apreciat de telespectatori pentru interpretările actorilor, evoluţia firului narativ, complexitatea personajelor şi decorurile spectaculoase.

Sezonul final, care va fi difuzat începând cu data de 14 aprilie 2019 va dezvălui familia de războinici care va câştiga controlul asupra Tronului de Fier din cele şapte Regate din Westeros. Producătorul seriei de succes a anunțat că acesta va fi cel mai scurt sezon din istoria serialului, cu numai şase episoade, care ar putea depăşi o oră fiecare.

Primul teaser video extins în care protagoniștii sunt frații Stark - Arya, Sansa și Jon Snow poate fi vizionat mai jos:

Amintim că, serialul de televiziune „Game of Thrones” este o fantezie medievală inspirată din seria de romane "A Song of Ice and Fire" ("Cântec de gheaţă şi foc") de George R.R. Martin.