Cât costă euro și dolarul după sărbători: Curs valutar BNM

CHIȘINĂU, 9 ian – Sputnik. Banca Națională a Moldovei a stabilit cursul valutar pentru joi, 9 ianuarie. În prima zi de muncă după minivacanța de Crăciun, pe piața valutară nu se înregistrează mișcări spectaculoase.

Astfel, euro s-a ieftinit cu aproape patru bani și este tranzacționat cu 19,1786 lei. Dolarul, dimpotrivă, s-a scumpit cu cinci bani și a atins nivelul de 17,2322 lei.

În ceea ce ține de restul valutelor de referință, hrivna ucraineană se apreciază ușor pe 9 ianuarie și costă 0,7282 lei. Rubla rusească s-a ieftinit neesențial, până la 0,2777 lei, iar leul românesc va fi tranzacționat cu 4,0121 lei moldovenești.

În timp de un an, dolarul american s-a apreciat foarte puțin în raport cu moneda națională. Euro însă a cedat ușor pozițiile, ieftinindu-se cu peste un procent. De la începutul acestui an, dolarul își consolidează pozițiile, în timp ce euro are o tendință de depreciere.