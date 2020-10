Pelerinaj la Sfânta Parascheva - COVID-19 impune schimbări

CHIȘINĂU, 5 oct – Sputnik, Georgiana Arsene. Pandemia de coronavirus aduce schimbări și în ceea ce privește oficierea slujbelor religioase dedicate marilor sărbători de peste an.

Așa se întâmplă și în cazul Sărbătorii Sfintei Parascheva de la Iași.

Nelu Tătaru, ministrul român al Sănătății, spune că manifestările dedicate Sărbătorii de Sfânta Parascheva nu vor mai fi organizate ca în alți ani, din pricina pandemiei de coronavirus.

Demnitarul a subliniat că fiecare activitate este reglementată de anumite norme pe care trebuie să le respectăm. Tătaru a subliniat că, în 2020, nu am avut Paște ca în alți ani, nu am avut concedii, nu am avut început de an școlar.

”Deci nici aceste sărbători nu vor fi ca în ceilalţi ani. Haideţi să înţelegem că, dincolo de ce suportă corpul medical şi efortul spitalelor, trebuie să reglementăm sau să păstrăm acele reglementări din prespital. Această pandemie nu se tranşează în spital, ci în prespital”, a declarat Tătaru.

Oficialul de la Sănătate a subliniat că, în prespital, sunt nişte reguli, le respectăm, avem o transmitere comunitară scăzută, avem cazuri puţine şi atunci sistemul medical poate să respire.

Cei care vin la pelerinajul de Sfânta Parascheva trebuie, de asemenea, să respecte o serie de reguli. Vorbim în primul rând despre purtarea măștii, despre respectarea distanțării fizice și evitarea locurilor aglomerate.

În ceea ce privește numărul mare de pelerini care e posibil să ajungă la Iaşi, Nelu Tătăru și-a exprimat încrederea în autoritățile locale, despre care a spus că pot gestiona situația.

