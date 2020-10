Fisc: Iată cine nu mai are dreptul la scutirea personală de 24000 de lei

CHIȘINĂU, 11 oct – Sputnik. Serviciul Fiscal de Stat atenționează că persoanele fizice care au obținut venit impozabil anual mai mare de 360 000 lei nu mai au dreptul la scutirea personală. Modificări în acest sens au fost operate prin Legea nr. 122 din 16.08.2019 care a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2020.

Astfel, va putea folosi scutirea personală în sumă de 24 de mii de lei pe an doar contribuabilul (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901.

În acest context, Fiscul îndeamnă contribuabilii al căror venit anual a depăși suma de 360 000 lei să se adreseze la contabilitatea de la locul de muncă pentru a solicita neaplicarea scutirii personale și efectuarea recalcularea obligațiilor la capitolul impozit pe venit. Acest lucru este necesar pentru a se asigura repartizarea parțială a sarcinii fiscale și în lunile rămase până la sfârșitul anului 2020. În caz contrar, oamenii vor trebui să suporte întreaga presiune fiscală către 30 aprilie 2021, data limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit.

SFS precizează că venitul impozabil reprezintă venitul brut, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale.

Pentru a stabili dacă o persoană are posibilitatea să utilizeze scutirea personală, la stabilirea limitei de 360 000 lei se va lua în considerare venitul total al persoanei fizice obținut pe parcursul perioadei fiscale din toate sursele de venit impozabile diminuat cu veniturile obținute conform art.901 (excepție făcând veniturile sub formă de dividende, royalty, câștiguri de la jocuri de noroc și campanii promoționale, veniturile obținute de la transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare etc.) deducerile și scutirile la care are dreptul contribuabilul.

