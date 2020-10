Ceaiul din coada-calului: Te ferește și de răceli

CHIȘINĂU, 17 oct – Sputnik. Coada-calului este una dintre cele mai răspândite plante medicinale pe teritoriul Republicii Moldova – crește în toate regiunile. Oamenii o folosesc pentru ceaiuri, dar și pentru băi și comprese, care ajută la tratarea afecțiunilor pielii, la fel cum procedau și strămoșii lor.

Oamenii care au utilizat această plantă vor confirma: are cu adevărat un efect vindecător.

S-a stabilit pe cale experimentală, în laboratoare moderne, că ceaiul din coada-calului are un efect detoxifiant pentru întregul organism și elimină chiar și plumbul.

Coada-calului elimină flegma din plămâni, gât, stomac

Pentru că suntem în pragul sezonului rece, când încep să bântuie virozele și virușii gripali, la care se adaugă și COVID-19 în acest an, vom sublinia că mulți moldoveni folosesc anume toamna această plantă, pentru a-și detoxifia organismul și a-și crește rezistența la răceli.

Pe cutiile cu această plantă din farmacii citim că infuzia sau ceaiul din coada-calului sunt utilizate mai ales pentru tratarea afecțiunilor pulmonare și renale. Simplu spus, acest ceai contribuie la curățarea plămânilor și rinichilor de materiile morbide, care ne fac vulnerabili în fața temperaturilor scăzute.

Preotul catolic german Sebastian Kneipp (1821 – 1897), hidroterapeut și fitoterapeut de notorietate, scria că această plantă cu proprietăți diuretice și remineralizante „curăţă şi vindecă multe boli din corpul omului”, „aduce servicii mari contra rănilor, bubelor şi chiar contra cancerului”.

„Această plantă are proprietatea de a curața corpul de materiile morbide, cum ar fi flegma din plămâni, gât, stomac, nisipul sau pietrele din rinichi, microorganismele patogene din intestine etc., dar și de a ajuta la fixarea calciului în oase”, scria, în cartea sa „Farmacia Verde. Miracolul vindecării bolilor”, Sebastian Kneipp.

„Oricine ar trebui să aibă în casă această plantă”

Faimosul pastor a întrebuințat cu succes ceaiul din coada-calului în tratamentul râiei și al bolilor venerice. Sub formă de cataplasme, el utiliza coada-calului în afecțiuni oculare și pentru tratarea rănilor.

“Ceaiul e folositor contra hemoragiei şi a vărsăturilor de sânge. Cine varsă sânge să bea îndată ceai de acesta. Cunosc cazuri în care după patru minute răul s-a înlăturat. Când îi curge cuiva mult sânge din nas, să tragă în nas din ceaiul acesta. Are un efect astringent şi vindecă repede. Cine are scursori de sânge, să bea pe zi două ceşti din ceaiul acesta. Ar trebui ca oricine să aibă în casă această plantă ca, la nevoie, să-i fie la îndemână.” – scria Sebastian Kneipp.

În cazul retenției urinare (oprirea udului) provocate de răceală, Sebastian Kneipp recomanda ca bolnavul să stea așezat 20-30 de minute pe un vas în care a fost opărit un mănunchi de coada-calului și, de asemenea, să bea zilnic câte trei cești mici de ceai din această plantă (pag. 130).

Cum se prepară ceaiul din coada-calului

Ceaiul din coada-calului, potrivit autorului, poate fi preparat în felul următor:

într-un vas în care a dat în clocot un litru de apă adăugam un pumn (3 linguri mari) de plantă marunțită și fierbem ceaiul la foc foarte mic timp de 10-15 minute. (Uneori, recomandarea lui Sebastian Kneipp era ca planta să fie fiartă doar „câteva minute”.) Lăsăm ceaiul sub capac vreo 20 de minute. Se strecoară și poate fi îndulcit cu miere.

Vom preciza că preotul german descria rețeta pentru planta uscată în condiții de casă, nemărunțită. În cazul plantei cumpărate din farmacii, este recomandat să respectați instrucțiunile de pe ambalaj.

„Cărticica mea e scrisă mai mult pentru bolnavii săraci. Ani de zile am căutat şi examinat, am uscat şi tăiat, am fiert şi gustat. Nu este buruiană cât de mică pe care să nu o fi încercat eu însumi”, scria Sebastian Kneipp.

Atenție mare! Vom sublinia că regula de care trebuie să ținem cont la consumarea ceaiului din orice plantă este următoarea: nicio cură nu trebuie să dureze mai mult de 2 săptămâni, iar doza optimă este de o ceașcă pe zi, pe stomacul gol. Aceasta, conform principiului că ceea ce este prea mult devine dăunător. Celor care preferă să consume doar ceiauri din plante li se recomandă, prin urmare, să schimbe planta la fiecare două săptămâni.

