Foto - Valeriu Cazac, moldoveanul care a cercetat Antarctica: Secretele tărâmului alb

CHIȘINĂU, 10 feb – Sputnik. Geograful moldovean Valeriu Cazac a avut marele noroc să ajungă în Antarctica, într-o expediție de lucru. A povestit pentru Sputnik Moldova cum a ajuns pe continentul alb și ce curiozități ascunde acest tărâm îndepărtat.

"Am fost într-o expediție comună cu o organizație susținută logistic din partea Rusiei și am lucrat pe continentul Antarctica. Ca să ajungi în mijlocul continentului îți trebuie o logistică mai sofisticată, care costă mulți bani. Eu am zburat prin Oman, de acolo în Africa de Sud, acolo am fost așteptat de o corabie rusească - Academicul Feodorov. Pe navă am plutit opt zile până am ajuns să văd și eu ghețarii. Am traversat oceanul de sud", povestește geograful Valeriu Cazac.

Valeriu Cazac spune că Antarctica este un continent fantastic, iar experiența pe care a trăit-o la Polul Sud este una cu totul specială.

"Este o rezervație naturală, unde nu se fac activități economice și militare, este doar pentru scopuri de cercetare. Este o floră și faună bogată în jurul Antarcticii. Gheața atinge o grosime și de 4 km chiar în depresiunile continentale. Este un continent atractiv din punct de vedere al peisajului alb. Dacă vă doriți să vedeți un pustiu alb, Antarctica este un continent perfect. Este pustiul cel mai uscat, unde cad cele mai puține precipitații. Desigur că viață nu există, ci doar savanți care au curaj și sănătate să facă cercetări. Cei care rezistă acolo un an de zile sunt eroi adevărați", mai spune geograful.

Cercetătorul a fost impresionat și de pinguinii pe care i-a văzut.

"Nu ai dreptul să te apropii de pinguini, ci doar la 20 de metri distanță ai dreptul să le faci fotografii. Am văzut câteva specii de pinguini: cu ciocul roșu și cu barbă. Sunt foarte drăguți. Am prins - 61 de grade Celsius pe pe timp de vară. Scopul meu a fost inspectarea unor stații meteorologice la stațiile de cercetare care erau pe continent", spune Cazac.

Valeriu Cazac susține că atât Polul Nord, cât și Polul Sud, decid clima la nivel global, iar o eventuală încălzire în aceste zone ar afecta întreaga planetă.

"Bucătăria climei globale este la poli. Această bucătărie, Polul Sud sau Polul Nord, este în proces de încălzire, ceea ce s-a constat, iar clima va fi dereglată la nivel global. De aceea și avem acest fenomen de încălzire globală care se resimte și la poli deja. Și dacă polii își vor schimba regimul la plus, atunci întreaga planetă va avea de suferit. Trebuie să avem grijă ca această bucătărie să o păstrăm intactă", a precizat cercetătorul.

Potrivit oamenilor de știință, aproximativ 90% din gheața și 70% din rezervele de apă dulce ale planetei se află în Antarctica. Dacă s-ar topi toată gheața de aici, nivelul mărilor lumii ar crește cu aproximativ 60 de metri.

"Mi-a plăcut foarte mult acest continent și eram gata să merg anul acesta din nou, dar pandemia a dat planurile peste cap", a destăinuit geograful.

După această expediție, Valeriu Cazac a fost decorat de către Federația Rusă cu medalia "Merite pentru cercetări Antarctice".

